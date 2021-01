Enem Seriado: 3 dúvidas respondidas sobre essa mudança

O Ministério da Educação e da Cultura (MEC) anunciou, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, que começará a aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) seriado em 2021.

Na prática, essa mudança – que integra o novo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – representa que os estudantes do Ensino Médio farão uma prova ao fim de cada ano do ciclo escolar. Em resumo, o ingresso no ensino superior será o resultado da média das três notas.

De acordo com Camila Karino, diretora pedagógica da Geekie, diante de um grave quadro de evasão escolar no Brasil, o desafio tem sido superar a barreira da falta de interesse e de engajamento dos estudantes, tornando a escola mais significativa do ponto de vista do aluno.

“Quando pensamos no Novo Ensino Médio, a elaboração de itinerários formativos que unam as demandas do mercado e da vida aos interesses dos estudantes tem como uma das justificativas a troca de um currículo engessado por novas possibilidades de estudo”, afirma.

Confira a seguir dúvidas principais sobre o Enem seriado respondidas pela especialista.

1. Quando começará o Enem Seriado?

O Enem Seriado deve começar em 2021, com os estudantes do primeiro ano do Ensino Médio. Ou seja, os alunos farão a primeira prova no final deste ano. E em 2022, devem fazer uma nova prova com conteúdo do segundo ano. Já em 2023 – quando estiverem cursando o terceiro ano e ao concluírem a terceira prova – terão acesso a uma média de desempenho nas três avaliações.

Sobre a nota, ainda não está definido se haverá pesos diferentes para cada uma das provas e como será conduzido, caso o estudante não realize algum dos exames. É importante ressaltar que, hoje, o Enem tradicional e os vestibulares continuam valendo como acesso ao ensino superior.

2. Quais serão os conteúdos avaliados em 2021?

O Conselho de Secretários de Educação (Consed) definiu que, neste ano, serão avaliados conceitos de Português e Matemática. A previsão é a de que outras disciplinas da parte comum – assim como habilidades previstas para os itinerários formativos do Novo Ensino Médio –, sejam avaliadas ao final do terceiro ano do Médio, em 2023.

3. O Enem Seriado vale para o Prouni e Fies?

A pontuação do Enem Seriado, também, poderá ser utilizada em diferentes processos seletivos – incluindo o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

A expectativa é que a nota do Enem Seriado seja, também, usada no SISU (Sistema de Seleção Unificada), que oferece vagas em instituições de ensino superior públicas de todo o país. Mas, essa medida dependerá da adesão das universidades, que têm autonomia para ofertar vagas pelo SISU.