Enganada, Camila sente cheiro de segredo e assusta Helena · .

Camila (Carolina Dieckmann) ainda nem imagina que seu parentesco com Pedro (José Mayer) é de pai e filha, mas começará a desconfiar de que há algo sobre o passado dele e de sua mãe que não lhe foi revelado. Em Laços de Família, ela comentará com Helena (Vera Fischer) que sente uma grande proximidade com o administrador e perceberá que a esteticista reagirá de forma diferente.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, mãe e filha estarão na clínica quando a protagonista comentará que o machão esteve em seu apartamento no dia anterior. A jovem se animará com a notícia. “Ele te ama, mãe”, dirá ela, mas a loira falará que isso é uma bobagem.

A estudante contará que, quando convidou o grosseirão para levá-la ao altar em seu casamento, ele comentou que poderiam casar todos juntos, Camila e Edu (Reynaldo Gianecchini), ele e Helena.

Muito sem graça, a personagem de Vera Fischer dirá que Pedro está delirando, e a jovem perguntará se ela não gosta mais dele. “Não. Não como eu gostava 20 anos atrás. Não. Ah, Camila, para de me interrogar, que coisa. E não fica querendo me levar para o mau caminho, não, que eu tô namorando o Miguel [Tony Ramos]”, afirmará.

A personagem de Carolina Dieckmann, no entanto, dirá que Pedro é diferente. “Não sei, tenho a sensação de que eu conheço ele desde que eu nasci. Tem uma liberdade, uma intimidade, como se ele fosse meu pai”, falará ela.

Helena ficará mexida e não conseguirá disfarçar. “Ainda bem que você gosta dele, né, filha? Ele tem o nosso sangue”, comentará ela, emocionada. A jovem a abraçará.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!