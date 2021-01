Entenda como Anthony ‘rouba’ a cena da irmã na 2ª temporada de Bridgerton · .

Renovada pela Netflix depois do sucesso do primeiro ano, Bridgerton vai focar em outro irmão da carismática família aristocrata britânica em sua segunda temporada. O serviço de streaming confirmou que Anthony, personagem de Jonathan Bailey, “roubará” o protagonismo de Daphne (Phoebe Dynevor) nos novos episódios.

O enfoque em Anthony mantém a mesma sequência escrita por Julia Quinn nos livros que inspiraram a série. Em O Visconde que Me Amava, segundo capítulo da obra, o irmão de Daphne assume o protagonismo da história com suas desventuras amorosas.

[Atenção: Contém spoilers dos livros de Bridgerton a seguir]

Para quem leu os livros de Julia, o caminho a ser seguido na série pode parecer conhecido, mas a adaptação do showrunner Chris Van Dusen ampliou a participação de certos personagens e criou outros que não existiam no original, então ainda podem surgir detalhes inéditos para todo o público.

Essas novidades podem influenciar diretamente no arco de Anthony no próximo ano. Enquanto a primeira temporada mostrou o primogênito dos Bridgerton sofrendo por não poder ficar com Sienna (Sabrina Bartlett), a mulher que ele amava, nos livros a personagem não tem a mesma importância e sequer o mesmo nome –é chamada de Maria na obra.

A principal semelhança entre a história original e a adaptação de Van Dusen é a recusa do personagem em se casar. Nos livros, Anthony sofre com o trauma da perda do pai –morto ainda jovem– e teme pela sua morte quando começa a se aproximar da idade com a qual o antigo visconde deixou sua mãe viúva.

Para o rapaz, que viu de perto o sofrimento da mãe mais do que os outros irmãos, não a existe a possibilidade de fazer com que uma pessoa também sofra dessa maneira por ele. É por isso que Anthony faz a escolha de ter apenas relações casuais e limitadas –até conhecer Kate Sheffield, descrita nos livros como “a mulher mais intrometida que já existiu em um baile de Londres”.

Assim como O Duque e Eu narrou o romance de Daphne e Simon (adaptada na primeira temporada), O Visconde que Me Amava é centrado na história de Anthony e sua aproximação com Kate. No início, a moça entra na jogada para tentar livrar a irmã, Edwina, das garras do visconde, mas é ela quem acaba caindo nos encantos do novo protagonista.

Como Shonda Rhimes, produtora executiva da atração, gosta de um bom drama –os fãs de Grey’s Anatomy que o digam– é bem possível que a adaptação do romance entre os dois não seja tão fiel, com algum percalços aparecendo pelo caminho. Quem sabe até Sienna reapareça para bagunçar a cabeça de Anthony?

Mas e Lady Whistledown?

Com a vida amorosa de Anthony agitando as fofocas de Londres, o irmão de Daphne se torna o principal assunto dos jornais escritos por Lady Whistledown. A Gossip Girl dos anos 1800 volta a perturbar o romance assim como fez com a moça e duque.

[Atenção: Contém spoilers da primeira temporada de Bridgerton abaixo]

Com relação à revelação de que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) é quem está por trás do diário de fofoca, ainda é cedo para saber como a série irá seguir com a sua história. Nos livros, o público só toma conhecimento de sua identidade mais para frente.

Caso Van Dusen decida continuar abreviando o mistério em torno de Lady Whistledown, é possível imaginar Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) se aproximando cada vez mais da verdade com sua cruzada para saber quem está escrevendo os diários.

Todas estas respostas não aparecerão antes da estreia da segunda temporada. A Netflix confirmou que começará a produção ainda no primeiro semestre de 2021, o que torna o lançamento possível para o final do ano ou apenas em 2022.

Relembre abaixo o trailer da primeira temporada de Bridgerton: