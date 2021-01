Entenda como Ronaldo Fenômeno ajudou o Corinthians a conseguir acordo com a Brahma

Na última quarta-feira (5), o departamento de marketing do Corinthians oficializou a chegada da Brahma, marca de cerveja do grupo Ambev, como nova patrocinadora do clube.

Fernando Diniz x Tchê Tchê: relembre discussões entre técnicos e jogadores

O acordo foi intermediado por um famoso ex-atleta do Timão. A Gazeta Esportiva informou que a Octagon Brasil, agência de marketing na qual Ronaldo Fenômeno é sócio majoritário, foi responsável por articular o negócio entre o Alvinegro e a marca de cerveja.

TIMÃO NA LIBERTA? SIMULE OS RESULTADOS DO CLUBE NO BRASILEIRÃO

A Octagon tem a Ambev como cliente para assuntos relacionados ao esporte. Dessa forma, a agência de Ronaldo representou a empresa durante as negociações.

José Colagrossi Neto, superintendente de marketing , comunicação e inovação do Alvinegro, conduziu as negociações e comentou sobre as etapas do negócio.

“Fomos responsáveis por todas as etapas de negociação com o clube, incluindo definição das contrapartidas e também participamos da estratégia do anúncio. Além disso, o patrocínio também estará sob nossa gestão nos assuntos relacionados ao dia-a-dia, como ativações de marketing, relacionamento, entre outros”. – disse José Colagrossi Neto.