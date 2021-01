Entenda o motivo que pode levar Corinthians a ter líder da oposição como diretor de Duílio Monteiro Alves

Duílio Monteiro Alves deve nomear Herói Vicente ao cargo de diretor jurídico do Corinthians. Na próxima segunda-feira (04), o dirigente será empossado à presidência e pretende oficializar todos os nomes que vão compor sua diretoria.

Herói é o líder da chapa “Liberdade Corinthiana”, que não apoiou nenhum candidato na eleição de novembro, mas conseguiu se eleger ao Conselho Deliberativo como frente oposicionista.

O grupo, inclusive, foi responsável por uma ação judicial que pediu o afastamento de Andrés Sanchez da função, em junho. A intenção, porém, não foi acatada.

A Gazeta Esportiva apurou que Herói foi indicado a Duílio por causa da experiência do advogado com compliance em grandes e médias empresas do mercado brasileiro.

O compliance tem a missão, junto ao departamento administrativo, de fazer uma análise criteriosa de contratações e diretrizes institucionais. A implantação do projeto no clube é uma reinvindicação antiga da chapa 21, que sempre teve Herói Vicente como um de seus pilares.

A princípio, foi cogitada a possibilidade de se fazer um convite para Herói assumir, exclusivamente, uma equipe voltada ao compliance. Só após novas conversas é que a situação evoluiu para que Herói se tornasse favorito a assumir todo o departamento jurídico.

O conselheiro, apesar de oposicionista, se colocou à disposição para ajudar a Duílio e deixou claro, em reuniões recentes, que não tem rejeição pessoal a nenhum dos membros do grupo que está no poder desde o fim de 2017, e que sua posição sempre se referiu a uma discordância na maneira de governar.

Além de Herói Vicente, a gestão de Duílio Monteiro Alves, que irá até dezembro de 2023, deve ter Wesley Melo como diretor financeiro, Roberto de Andrade como diretor de futebol, Alessandro Nunes como gerente de futebol, Gilberto Oliveira Lopes como diretor do Sub-23 e Eduardo Caggiano como diretor administrativo. Jose Colagrossi Neto já foi anunciado como superintendente de marketing, comunicação e inovação.