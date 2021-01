Entenda o poder de escutar a si mesmo

O autoconhecimento, também chamado de autoconsciência ou conhecimento de si, nada mais é do que a capacidade de nos atentarmos para questões internas que regem a nossa própria vida.

É como se tivéssemos um olhar para dentro de nós, capaz de analisar cada fragmento da nossa personalidade e das nossas atitudes.

Com isso, conseguimos mapear melhor os nossos sonhos, medos, angústias, desejos, entre outros fatores que são importantes para nos “impulsionar” em nossas vidas.

Para entender mais sobre o assunto, acompanhe o nosso conteúdo.

Por que praticar o autoconhecimento?

Praticar o autoconhecimento é dar mais chance para que os nossos sonhos e desejos sejam realizados de uma forma saudável e coerente.

Afinal, como você poderá estipular metas para o futuro se não souber exatamente o que você gosta e não gosta?

Da mesma maneira, como poderá encontrar o trabalho dos sonhos se não consegue pensar no que você não gostaria de trabalhar de forma alguma?

É claro que estes pontos citados são apenas exemplos, e o autoconhecimento vai muito além disso.

Neste processo você considera suas dúvidas, objetivos, medos, desejos, sonhos e até mesmo analisa coisas que você ainda “não tem opinião sobre”, apaixonando-se por novas possibilidades e deixando velhos hábitos de lado.

Como funciona o processo de autoconhecimento?

O processo de autoconhecimento não deve acontecer da noite para o dia. Um exercício que pode lhe ajudar a compreender porque esta análise é demorada é o seguinte:

Vamos supor que você tenha 30 anos hoje. Pare e pense em tudo que você já viveu. Como seria possível resumir os medos, gostos e desgostos de uma pessoa que tem 30 anos de acontecimentos, em apenas 30 minutos? Impossível, não é mesmo?

Pois é! Por isso que o autoconhecimento requer paciência e atenção, e pode acontecer a todo momento.

Quando você sentir um pico de estresse, pense no que isso representa para você; quais são os gatilhos; e quais são os caminhos para aliviar a situação.

O mesmo acontece quando você se sentir feliz: pense no que está proporcionando esse prazer e completude, e entenda a dimensão da situação.

Quanto mais você usar atributos da inteligência emocional para reconhecer as suas emoções e reações, melhor será o seu autoconhecimento.

Qual é o papel do contato com outras pessoas e com novas realidades para o processo de autoconhecimento?

Nós somos seres sociais, e nada muda isso. Nossa vida, nossos gostos e nossas rotinas se baseiam no que aprendemos ao longo de nossas vidas.

Ninguém nasce sabendo tudo sobre algo, tampouco apaixonado por alguma coisa. Tudo isso é aprendido e adquirido a partir de interações com novas realidades.

Por isso, é preciso que tenhamos sempre contatos sociais enquanto estamos em nosso processo de autoconhecimento. Apenas dessa forma teremos a chance de fazer novas descobertas, traçar novos objetivos e materializar novos sonhos.

Por conta de todos estes fatores, fuja da ideia de que a autoconsciência é imutável! Afinal, estamos sempre mudando e evoluindo, e isso graças às manifestações em nossa volta.

Aproveite o tempo com quem está ao seu lado e se conheça e se reconheça no meio de todas as suas interações. Bom conhecimento!