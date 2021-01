Entenda o poder do autocuidado para a saúde mental

O autocuidado é uma importante prática que deve ser parte da vida de todas as pessoas. Isso porque este tipo de cuidado consigo mesmo é capaz de gerar mais qualidade de vida, bem-estar e felicidade. Tudo isso, desencadeia efeitos incríveis na saúde mental. Veja mais sobre este assunto a seguir.

O que é o autocuidado e por que ele é tão importante?

O autocuidado nada mais é do que a atividade de cuidar de si mesmo, todos os dias e de forma mais minuciosa de tempos em tempos.

Trata-se de uma prática muito importante, que mantém a nossa saúde física, aumenta a autoestima e cria uma relação de amor e carinho para com nós mesmos.

É como sempre ouvimos falar; “é preciso se amar primeiro, antes de ser amado por alguém”, e isso é a mais pura verdade.

Quando praticamos o autocuidado, estamos criando um compromisso com nós mesmos. Com isso, demonstramos mais segurança e desenvolvemos a nossa felicidade. Assim, atraímos pessoas que se assemelham a nós e que somam em nossas vidas.

Por conta desses fatores, vamos tendo maiores chances de nos autoconhecer e entender o que acontece dentro de nós. Com isso, lidamos melhor com nossos medos, anseios, desejos e sonhos. E assim, criamos melhores caminhos em nossas vidas.

Como incluir práticas de autocuidado no dia-a-dia?

Para incluir o autocuidado no seu dia-a-dia é muito simples. Algumas medidas poderão ser tomadas hoje mesmo. Veja abaixo:

1- Exercícios físicos regulares

Praticar exercícios físicos regulamente é essencial para o mantimento da saúde física e mental. Além disso, é uma prova de autocuidado, pois estamos pensando não apenas no agora, mas no longo prazo. Faça exercícios que despertem prazer na sua rotina.

2- Cuidados com a pele e higiene de maneira geral

Cuidar da pele, aplicar uma máscara facial ou simplesmente higienizar bem o rosto ao acordar são práticas muito efetivas de autocuidado. Com estas medidas você passará a aumentar a sua autoestima, terá mais saúde e se sentirá muito mais confiante.

3- Vida social sem toxicidade

Saber medir bem as suas amizades e contatos é de suma importância para garantir a saúde mental de uma maneira geral. Sendo assim, procure manter longe de você as pessoas que podem ser tóxicas, e foque nos relacionamentos que verdadeiramente agregam em sua vida.

4- Saber ter um tempo só para si

Entender que todos nós precisamos apenas de nossa companhia, de tempos em tempos, é primordial para colocar as “ideias no lugar”. Por isso, saiba valorizar um tempo sozinho e crie uma rotina onde você possa meditar e refletir sem ser importunado.

5- Aprender a dizer “não”

Aprender a dizer “não” é essencial para garantir o equilíbrio em nossas vidas. Afinal, se aceitarmos tudo sempre, estaremos fadando o nosso caminho ao fracasso. Por conta disso, se você não se sentir confortável com algo, não aceite e fale sobre o assunto.

6- Cuidar da autoestima

Todos os cuidados que citamos no decorrer deste artigo estão relacionados diretamente com a autoestima. Entretanto, é preciso trabalhá-la de maneira eficiente, a fim de garantir o bem-estar no longo prazo.

Aqui estamos falando da autoestima intelectual, profissional e física. Para isso, estudar, enfrentar desafios e cuidar da beleza são formas muito valiosas de cuidar de si mesmo.

Saber se amar é essencial para uma vida mais longa e feliz. Pratique o autocuidado e perceba o quanto isso pode impactar em sua produtividade e felicidade!

