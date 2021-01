Entenda o que é o Buraco na Camada de Ozônio 

O buraco na camada de ozônio acontece por alguns fatores, no entanto, o ozônio é um gás (O3) que se forma através do rompimento das moléculas de oxigênio devido a ação da radiação ultravioleta do Sol.

Nesse contexto, os átomos que se separam acabam combinando-se com outras moléculas de oxigênio, formando o ozônio.

Além disso, a Camada de Ozônio fica localizada na estratosfera que possui uma elevada concentração de ozônio. A saber, ela funciona como um escudo para o planeta.

Afinal, ela absorve ao menos 98% da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Sem ela a vida humana seria praticamente impossível de existir e por isso os buracos presentes nela são preocupantes.

O buraco na camada de ozônio tornou-se um tema muito discutido nas últimas décadas. Por isso vale a pena ficar ligado nele nos estudos para os vestibulares e para o Enem, acompanhe!

O Buraco na Camada de Ozônio

Pesquisadores descobriram em 1983 que havia buracos na camada de ozônio, na região da estratosfera acima do território da Antártica.

O buraco possuía enorme extensão. Além disso, ao longo dos anos 80 outros buracos acabaram encontrados em diversos pontos da estratosfera.

Ao longo dos anos, os buracos acabaram tomando proporções cada vez maiores, tanto que no ano de 1992, já contabilizava quase 25 milhões de km².

Causas e Consequências

A principal causa para o aparecimento do buraco na camada de ozônio são as reações químicas dos CFCs (clorofluorcarbonos) com o ozônio (O3).

Eles são encontrados principalmente em aerossóis, ar-condicionado, gás de geladeira, espumas plásticas e solventes.

As reações químicas dos CFCs entram em decomposição na estratosfera, por conta dos raios ultravioletas, quebrando as ligações do ozônio e destruindo suas moléculas.

Além disso, o buraco na camada de ozônio traz severos problemas ao planeta como:

A radiação deixa de ser absorvida, podendo provocar câncer de pele nas pessoas, por exemplo, tendo em vista que os raios UV alteram o DNA das células.

O buraco na camada de ozônio também corrobora para o aumento do Aquecimento Global.

Proteção

A partir da década de 90, preocupados com o problema ambiental, governos, órgãos internacionais e instituições ambientais, buscaram medidas para evitar o agravamento de buracos na camada de ozônio.

Por conta disso, os CFCs foram proibidos em vários países e seu uso descontinuado em outros. Por isso, houve a diminuição de buracos na camada de ozônio.

A saber, nos últimos anos o crescimento do buraco na camada de ozônio diminuiu muito quando comparado com períodos anteriores.

Além disso, as práticas sustentáveis têm ajudado na diminuição da poluição do planeta. Afinal, é extremamente importante que as pessoas, governos e instituições estejam alinhados no combate à poluição da Terra.

Vale dizer que segundo especialistas, a camada de ozônio pode voltar a ficar normal em 2050, caso as práticas adotadas pelo homem continuem sendo contempladas com a redução do uso de CFCs.