entenda por que cortes de cabelo viraram polêmica na Bundesliga

O Union Berlin e a Associação de Jogadores da Alemanha (VdV) deram uma resposta à Associação Alemã de Cabeleireiros, depois que o sindicato questionou se os jogadores da Bundesliga estavam usando barbeiros desonestos para cortar o cabelo antes dos jogos.

A Associação Alemã de Cabeleireiros protestou sobre como os jogadores da Bundesliga estavam tendo cortes de cabelo, apesar de as restrições do coronavírus terem impedido até 80 mil cabelereiros na Alemanha de abrirem seus salões desde meados de dezembro.

Eles argumentaram que os penteados em exibição nos jogos só poderiam ter sido estilizados por “cabeleireiros profissionais com equipamento profissional” e pediram à Federação Alemã de Futebol (DFB) para “mostrar solidariedade em tempos como estes e dar o exemplo contra o trabalho não declarado. “

“Nós não iremos perseguir nossos jogadores e perguntar se suas esposas são cabelereiras”, afirmou o portavoz do Union Berlin, Christian Arbeit, em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, e sugeriu que era para a sociedade encontrar soluções.

Os cabelereiros alemães disseram em uma carta aberta enviada à DFB que os cortes de cabelo colocam “todo um ramo sob pressão”, com os clientes pedindo aos barbeiros a quebrarem os regulamentos do coronavírus e cortarem seus cabelos em visitas a domicílio. No entanto, a VdV apoiou a alegação do Union Berlin.

À agência de notícias SID, o executivo da associação Ulf Baranowsky disse: “Se alguém aparecer com um novo penteado, isso não significa que é resultado de uma violação das normas. Há pessoas com talentos para cabeleireiro dentro das famílias e também entre os elencos e funcionários”.

Em junho de 2020, Jadon Sancho e Manuel Akanji, do Borussia Dortmund, foram multados depois que fotos apareceram na imprensa alemã dos dois tendo seus cabelos cortados sem seguir as regras de distanciamento social ou equipamento de proteção. Sancho disse posteriormente que a multa era uma “absoluta piada” nas redes sociais.