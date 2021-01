Entenda tudo sobre a cultura Tupi-Guarani 

O termo tupi-guarani surgiu para definir uma das vertentes linguísticas do tronco tupi, muito importante na vida dos índios brasileiros.

A saber, o tupi tem origem Tupinambá e o guarani têm origem nos diversos povos guaranis presentes no continente americano.

Atualmente, os índios brasileiros possuem ao menos 150 línguas e dialetos. Além da língua, eles buscam manter seus costumes e organização social.

No entanto, eles estão cada vez mais perdendo espaço anos após anos. Vale destacar também que existem diversas semelhanças entre os indígenas, contudo, há muitas diferenças também.

Principais elementos da cultura Tupi-Guarani

Selecionamos os principais elementos da cultura Tupi-Guarani, veja abaixo:

Cultura e Religião

A cultura Tupi-Guarani pode ser compreendida em diversos aspectos como:

Idioma

Organização social

Política

Rituais e mitos

Arte

Habitação

Cosmologia

Maneira que convive com o meio ambiente

Além disso, os índios do Brasil são politeístas, contudo, por conta da interferência dos colonizadores, muitas coisas mudaram no trato religioso dos indígenas brasileiros.

Ademais, eles acreditavam na divindade de animais, de plantas, do homem e na força da natureza.

Eles também possuíam diversos costumes de vida e de morte. Vale destacar o ritual de passagem, que marcava a chegada a vida adulta.

Todavia, os índios brasileiros possuem em sua maioria como característica o xamanismo. Ou seja, o xamã fica responsável pela condução dos rituais.

A saber, para os povos tupi-guarani, o xamã é conhecido como pajé. Ele que irá realizar as conexões entre seres vivos, a natureza e as pessoas vivas e mortas.

Arte

A arte indígena no Brasil possui certas medidas cautelosas. Isto é, deverá ser respeitada a hierarquia social, a diferença de gênero e idade no manejo de matérias primas que tornaram-se artefatos decorativos ou acessórios para rituais.

Podemos destacar como algumas das características da arte tupi-guarani:

Plumas

Fibras vegetais trançadas

Argila

Pedras

Pigmentos feitos manualmente

Modo de vida Tupi-Guarani

Boa parte dos indígenas brasileiros caçavam o próprio alimento. Além disso, a agricultura era rudimentar e havia a criação de poucos animais domesticados.

Ademais, eram poligâmicos em sua organização social. No entanto, por conta do catolicismo imposto pelos colonizadores, muitos deles vivem em comunidades.

Desse modo, as habitações podem ser coletivas ou individuais, dependendo da tribo.

Índios Guarani

Os índios guarani podem ser divididos em três grupos, são eles:

A saber, a maioria deles estão presentes no Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Estima-se que no Brasil, eles são mais de 50 mil indígenas.

No entanto, existem diferenças entre as diversas tribos, mesmo sendo todos guarani. No Brasil, o maior grupo é o Kaiowá.