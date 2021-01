Epic Games compra shopping para transformá-lo em quartel general

A Epic Games anunciou no último domingo (03), que chegou a um acordo para comprar o shopping Cary Towne Center, do grupo Turnbridge Equities and Denali Partners, e planeja transformar o local em seu novo quartel general até 2024.

Os registros arquivados no Condado de Wake em 31 de dezembro indicam que o preço da venda foi de US$ 95 milhões. A Epic já tem sua sede localizada na cidade de Cary, Carolina do Norte, e permanecerá lá enquanto o shopping é reconstruído. Confira algumas imagens do local:

Jason Davis, diretor administrativo da Turnbridge Equities, disse: “Após anos mudando os planos de desenvolvimento para o Centro, estamos entusiasmados com o espaço será utilizado em todo o seu potencial e transformado em algo de que a cidade e a comunidade de Cary podem se orgulhar”.

O shopping seria demolido após a temporada de férias de 2020 para dar lugar à residências, hotéis, escritórios e uma nova área de varejo. Embora a Epic agora seja a proprietária do lugar, parte dele ainda pode ser cedida para uso da comunidade local, disse a empresa.

Peixoto (Fonte: Epic Games / Reprodução)

Será que podemos esperar uma estátua do Peixoto, de Fortnite, na nova sede da Epic?