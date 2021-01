Epic Games Store entregou 749 milhões de cópias de jogos grátis

A produtora Epic Games revelou nesta semana importantes números referentes à distribuição de conteúdos a membros nos últimos meses. Segundo a empresa, 749 milhões de cópias digitais de jogos foram distribuídas gratuitamente entre os jogadores.

Apenas em 2020, a Epic Games liberou gratuitamente para resgate mais de 103 jogos, incluindo grandes nomes como GTA V, Metro, Star Wars Battlefront II e muitos outros, totalizando cerca de US$ 2,4 mil (aproximadamente R$ 13.136) em games. Importante levar em consideração que tal valor seria apenas para uma unidade do título em questão, não para o total de cópias distribuídas.

A empresa também mencionou que seus jogos alcançaram um público de 160 milhões de usuários em 2020, resultando em um aumento substancial se comparado com os 108 milhões de jogadores no ano anterior. Já os usuários ativos quase dobraram e já chegam na casa de quase 56 milhões por mês.

?? FREE THIS WEEK ??

Dandara: Trials of Fear Edition. Enter a bizarre universe on the brink of oblivion in this unique 2D metroidvania platformer, where a heroine will arise.

Her name is Dandara: https://t.co/wLmHoOXSkN

— Epic Games Store (@EpicGames) January 28, 2021