‘Era aplaudido por 70 mil todo jogo’, Jesus lembra torcida do Flamengo e nega estar apático no Benfica

O Porto venceu a Supertaça contra o Benfica, no último dia 23 por 2 a 0. E uma declaração de Sérgio Conceição sobre Jorge Jesus estar mais apático foi comentada pelo experiente treinador.

Questionado sobre a declaração do comandante do Porto, o Mister admitiu que teve algumas mudanças, mas garantiu que o seu envolvimento com o futebol e o amor pela profissão seguem da mesma maneira.

“Continuo a ter a mesma paixão, mas não sou o mesmo treinador que cheguei ao Benfica há 10 anos, erro meu se não tivesse evoluído. Agora, tenho a mesma paixão no sentido do jogo, mas claro que modifiquei”, disse Jesus, completando.

“O futebol mudou, não há aquela força torcedores. Eles têm grande influência, principalmente os do Benfica, porque ajudam a equipe a ganhar e obrigam, entre aspas, a ser intensos. Esperamos que voltem o mais rapidamente possível porque nos fazem muita falta”, explicou.

Jorge Jesus durante jogo entre Benfica e Rangers, pela Europa League EFE

Ainda sobre a questão do futebol sem público por conta da pandemia da COVID-19, Jorge Jesus comparou a situação com o ano de 2019 vivido pelo Flamengo. Segundo ele, a celebração da arquibancada faz falta.

“Tenho 30 anos de treinador, estive em um país em que fui aplaudido de pé em todos os jogos e eram 70 mil torcedores. Os resultados influenciam se é ou não aplaudido”, finalizou.