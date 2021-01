‘Era o que dava pra pagar’ · .

Rodrigo Faro fez uma declaração de amor para Vera Viel neste sábado (2). O apresentador relembrou que os dois estão juntos há 24 viradas de ano. No entanto, o que chamou a atenção foi o fato de ele ter revelado que o primeiro encontro do casal foi em uma esfirraria. “Era o que dava para pagar”, explicou.

Em publicação em seu Instagram, o contratado da Record compartilhou uma foto com Vera no Ano-Novo da família. “Mais uma virada de ano juntos. Já são 24. Quantas batalhas, quantas conquistas”, iniciou.

“Estava lembrando a primeira vez que te levei para jantar no Habib’s com meu Corsa 1995. Era o que dava para pagar. Fomos num dia que tinha promoção em que comprava uma esfirra e levava duas. E sempre fomos assim: unidos como se fôssemos um só”, continuou.

O detentor de um dos cinco maiores salários da TV aproveitou o início de 2021 para celebrar a família que formou com a modelo. “[Família] Abençoada com mais três dádivas de Deus chamadas Clara, Maria e Helena. E como é bom olhar para nossa história e ver que tudo continua valendo a pena”, declarou.

“Não existe declaração de amor maior do que priorizar quem esteve do seu lado desde sempre. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem”, finalizou.

Nos comentários da plataforma, Vera respondeu a homenagem do marido com um “eu te amo”. O casal passou o Ano-Novo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em publicações na rede social, mostraram que o início do ano foi à base de muita praia e passeios de iate.

Veja declaração de Rodrigo Faro para Vera Viel:

Confira fotos do Ano-Novo de Rodrigo Faro e sua família: