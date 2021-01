Após afirmar que viveu um relacionamento abusivo com Nego do Borel, Duda Reis teve uma crise de choro ao relembrar o período com o ex-noivo. Nesta terça-feira (12), a influenciadora digital disse que pretende ir à delegacia e solicitar medidas protetivas contra o funkeiro. “Era refém, me sentia ameaçada”, relatou aos prantos.

“Gente, a pior sensação do mundo é a que estou sentindo agora. Tô me sentindo mal, nunca apareci aqui assim. Sou uma mulher superforte, mas estou recebendo tanta coisa que tinha certeza na época. Falava: ‘Cara, eu descobri’. Ia conversar com o indivíduo e ele falava: ‘Você tá maluca, isso não aconteceu'”, afirmou a atriz nos Stories do Instagram.

“Estou recebendo tanta coisa de que era real, print dessas pessoas que se envolviam com eles. Mulheres até falando do meu corpo, dizendo que sou anoréxica, muita coisa pesada. Estou muito magoada, como que alguém pode fazer isso com uma pessoa de coração? Isso não entra na minha cabeça”, prosseguiu Duda.

“Entendam, é um fato ter sido mil vezes traída, toda a internet já sabe, isso é muito ruim também. Mas eu ter aceitado, acreditado, investido na pessoa, porque investi muito na pessoa como ser humano, com todo o meu coração. É muito frustrante! Ver os danos emocionais que a pessoa causou em mim, demorei para me desvencilhar. Como que foi uma luta para sair disso! Só eu sei as coisas que passava”, comentou a ex-noiva do carioca.

Na sequência de vídeos, Duda falou sobre o comportamento de pessoas abusivas e aconselhou as seguidoras a não seguirem em relacionamentos tóxicos. “Não passem pano. Eles vão para a religião, usam o nome de Deus para se esconder, começam a postar caridade, um monte de coisa, não é real. Nada é real”, destacou.

No relato aos prantos, Duda questionou os motivos pelos quais aceitou passar por essas situações durante o relacionamento: “Está sendo horrível, como me sujeitei a tanta coisa? Fui contra as pessoas que eu amo, que me amavam. Mas estava cega, acreditava piamente nas mentiras da pessoa. Era refém, tinha medo de falar, me sentia ameaçada”.

Após o choro, Duda voltou aos Stories e afirmou que pretende procurar a Justiça para conseguir medidas protetivas. “Temo pela minha vida, temo pela minha segurança sim. Sei como a pessoa é, não sou louca, não sou mentirosa. Sei o que vivi e sei o medo que dá. Mulheres, cuidado! Se esse cara se relaciona com uma próxima mulher, ela vai ser uma vítima dele, é um fato!”, alertou.

“Estou dando a minha cara a tapa aqui para mostrar a vocês que existem pessoas ruins, homens abusivos, pessoas baixas. Sim, existem! Fui vítima dessa pessoa e vou na delegacia tomar medidas protetivas porque temo pela minha vida. Não sei o que a pessoa é capaz de fazer. A pessoa sempre me disse que brigava com cachorro grande, mas não estou brigando com ninguém grande não!”, concluiu Duda.

Entenda o caso

Duda e Nego anunciaram o término do namoro em dezembro e, na ocasião, afirmaram que a relação havia chegado ao fim de forma amigável. No entanto, nesta terça, a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, publicou um áudio em que Lisa Barcelos, youtuber e amiga de Duda, relata um encontro com o funkeiro.

A atriz comentou sobre a mensagem no Instagram e, em seguida, afirmou que viveu um relacionamento abusivo com Nego e que ele também cometeu mais uma traição no período em que estavam juntos. A infidelidade foi confirmada pela youtuber em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles.

