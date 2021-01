Eriberto Leão se apaixonou por personagem rival em Malhação Sonhos · .

Antes de dar vida a Gael em Malhação – Sonhos, Eriberto Leão se apaixonou por um rival do mestre de lutas marciais. Ainda nas leituras dos primeiros roteiros do folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm, o ator ficou encantado pelo guitarrista Pedro (Rafael Vitti). Coincidência ou não, isso foi antes de o ator se dar conta de que seu papel iria comprar briga com o rapaz no decorrer da trama.

Na coletiva de imprensa da reprise da novelinha juvenil, o intérprete afirmou que foi convidado pelo diretor da novela Luiz Henrique Rios para participar do projeto como Gael. Mas o ator adiantou que só iria aceitar a nova empreitada se sentisse paixão pelo trabalho.

Para sorte de Rios, o paulista ficou encantado pela história logo na leitura dos primeiros capítulos: “Eu me apaixonei pelo primeiro parágrafo, vi algo do guitarrista, que eu nem sabia que era o Rafa Vitti, e fui acompanhando cada diálogo completamente apaixonado”, confessou.

Sem saber, o ator se sentiu atraído pela história do personagem com quem viria a ter algumas desavenças em Malhação Sonhos. Na história, Pedro se apaixona por Karina (Isabella Santoni) e precisa lidar com o gênio forte de Gael para conseguir manter o relacionamento com a “esquentadinha”.

Novo desafio

Conhecido por papéis de galãs solteiros, Eriberto Leão também encarou Gael como uma passo a mais em sua carreira. O ator topou o desafio de ser o pai de duas filhas adolescentes: Bianca (Bruna Hamú) e Karina.

“[O Gael foi um] personagem mais velho do que eu estava costumado a fazer e pai de duas meninas. Então, eu acho que me trouxe uma maturidade muito grande tanto quanto ator, tanto como pessoa. Eles [o elenco jovem] ensinaram muito para os veteranos”, finalizou o ator.

