Erros mais comuns na elaboração de um currículo

Elaborar um bom currículo profissional não é tão simples quanto aparenta. Embora pareça fácil, exige muita atenção e cautela, principalmente por se tratar de um documento formal. O currículo funciona como um cartão de visitas e o modo como as competências serão descritas influencia muito na hora da contratação, pois é também por meio do currículo que os recrutadores avaliam e decidem se o candidato corresponde à vaga ofertada ou não. É por meio das informações descritas ali que é possível traçar o perfil profissional e visualizar as habilidades de trabalho.

Um erro básico ou até uma informação mal esclarecida pode comprometer todo o processo seletivo. Nesse sentido, veja que atitudes você deve evitar na hora da elaboração.

Informações falsas

Em primeiro lugar, dar informações falas é sem dúvidas a falha mais comum entre os candidatos. Muitos se empolgam na descrição de suas habilidades visando chamar atenção dos recusados. Fazer isso, porém, pode trazer sérios problemas futuros. A ética é uma característica muito cobiçada em um profissional de modo que mentir na entrevista geralmente resulta em eliminação. Por isso, seja sempre sincero e coloque apenas informações verdadeiras ou que possam ser comprovadas.

Não seja prolixo

Se estender demais na escrita do currículo é outro erro recorrente. Por mais que você tenha muito a dizer sobre suas características, tente ser breve e objetivo, destacando apenas o que for necessário para a vaga em questão. Um currículo muito grande pode ser visto como algo cansativo por quem vai avaliá-lo. Ser conciso e ter bom senso na hora da escrita é fundamental.

Erros de português

Um fator que costuma comprometer a imagem do candidato são os desvios de escrita e os erros de digitação. O domínio da norma culta da Língua Portuguesa é um requisito básico em qualquer processo seletivo e diz muito sobre as habilidades e competências de um indivíduo. Portanto, esteja atento a o que escreve e também a como escreve na elaboração do seu currículo.

