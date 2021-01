Escalação do Palmeiras: Com Veron e Patrick de Paula, elenco faz único treino antes de enfrentar Flamengo

Após uma goleada histórica sobre o seu maior rival, o Corinthians, por 4 a 0, na segunda-feira (18), o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta quarta-feira (20).

Com quase todo o grupo à disposição, Abel Ferreira comandou a única atividade no CT alviverde antes de a delegação embarcar para Brasília, onde o clube encara o Flamengo, nesta quinta-feira (21).

As grandes novidades do treino foram os retornos de Gabriel Veron e Patrick de Paula, ambos recuperados de incômodos musculares. Os jovens participaram de toda a atividade sem restrições, entretanto, devido ao prolongado tempo sem jogar com condições plenas, a presença da dupla é dúvida na delegação que viaja para Brasília nesta tarde.

Marcos Rocha, por sua vez, participou da atividade e pode voltar ao time titular diante do Flamengo, após cumprir suspensão na partida contra o Corinthians.

Gustavo Gómez foi outro atleta que apareceu no gramado, mas em um trabalho separado dos demais. O zagueiro sofreu uma lesão na virilha no jogo contra o River Plate, há uma semana, e ainda está cumprindo um cronograma de recuperação de forma individual.

Desta forma, um provável Palmeiras para encarar o atual campeão brasileiro é: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Gustavo Scarpa; Danilo, Gabriel Menino e Lucas Lima (Raphael Veiga); Rony, Breno Lopes e Willian.

A bola rola para Flamengo x Palmeiras nesta quinta-feira (21), a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O jogo será transmitido pelo Premiere FC.