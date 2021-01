Escalação do São Paulo: Luciano treina e deve voltar contra o Inter

A reapresentação do São Paulo no treino desta segunda-feira teve uma boa novidade. O atacante Luciano treinou com os companheiros no campo e deve voltar ao time contra o Internacional, na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, em confronto direto pela liderança do Brasileirão.

O atacante esteve fora das últimas quatro partidas do Tricolor na temporada. Coincidentemente, o São Paulo não venceu, tendo empatado contra Grêmio e Athletico e perdido para Red Bull Bragantino e Santos. O camisa onze estava com uma inflamação na perna, o que ocasionou a ruptura do Cisto de Baker.

Em compensação, o lateral-direito Juanfran machucou o braço durante o empate em 1 a 1 com o Athletico e retornou para São Paulo sentindo fortes dores no local. O exame não constatou fratura, mas o espanhol realizou somente trabalhos internos e foi desfalque no treinamento desta segunda-feira. No entanto, ele não preocupa para o próximo jogo.

O técnico Fernando Diniz tem um desfalque certo para encarar o Colorado. O zagueiro Arboleda recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem deve entrar em seu lugar é Diego Costa.

Com isso, uma provável escalação do São Paulo tem: Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. O Tricolor é líder do Brasileirão com 57 pontos, um a menos que o vice-líder Internacional, com 56.