Após a eliminação do Real Madrid para o Athletic Bilbao, na semifinal da Supercopa da Espanha, a imprensa de Madri caiu matando em cima de três jogadores merengues: o lateral Lucas Vázquez, que “entregou” dois gols para os bascos, o meia Hazard e o atacante Vinicius Jr.

O Marca, por exemplo, chamou de “gravíssimos” os erros do lateral-direito que resultaram nos tentos alvirrubros, ambos marcados no 1º tempo da partida.

“Seu erro na saída de bola gera a ação do 0 a 1. O Athletic escolheu trabalhar nas suas costas e deu certo. Voltou a errar de forma gravíssima na ação do pênalti: perdeu o espaço e fez todos os movimentos que não devem ser feitos em ações assim. Ficou claramente nervoso com os erros. Viveu sua pior noite e no pior momento possível”, disparou.

Já o As foi bastante crítico com Hazard, que teve mais uma chance como titular, e, assim como vem sendo constante, voltou a desagradar.

“O belga fez mais uma partida muito decepcionante. Recebeu poucas bolas, e, quando as recebeu, errou praticamente tudo que tentou. Só acertou uma assistência para Asensio, que acertou a trave”, escreveu.

“O mais preocupante é que ele segue se mostrando muito tímido para encarar os adversários, e não faz nem cosquinha nos rivais. E se ele não fizer, quem vai fazer?”, questionou.

Vinicius Jr. durante jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao, pela Supercopa Getty Images

Vinicius Jr., que substituiu Hazard no 2º tempo, também foi bastante criticado pelo As.

“O brasileiro mostrou muito pouco. Foi escasso de recursos e sem ritmo”, resumiu.

O Marca também não perdoou o ex-flamenguista pelos erros que cometeu nos minutos em que esteve em campo.

“Entrou na vaga de Hazard para ver se conseguia acelerar a equipe. Tentou apertar nas jogadas pelos lados, mas sua entrada em nenhum momento deu a Zidane o que ele buscava”, salientou.

Na grande decisão, domingo, às 17h (de Brasília), o Athletic Bilbao enfrentará o Barcelona, que, na última quarta-feira, eliminou a Real Sociedad nos pênaltis.

A ESPN Brasil e o ESPN App exibem o jogão ao vivo com exclusividade.