Escola do RJ implementa ensino 100% digital e abre vagas para bolsas

O Centro de Ensino Vila Isabel, localizada na cidade de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, deu um novo passo no seu modelo pedagógico de “smart escola” e abriu vagas para bolsas de estudos no ensino 100% digital.

Fundado há 32 anos, o Centro de Ensino Vila Isabel (CEVI) observa há alguns anos a evolução do mundo digital no cotidiano e concluiu por meio de discussões que precisaria repensar seu modelo de ensino para aproveitar as novas tecnologias. Das reuniões, surgiu o conceito de “colégio 100% digital”, onde as crianças utilizam seus celulares, tablets e computadores para acompanhar aulas à distância ou presenciais.

Para a CEVI, introduzir as tecnologias mais recentes para a sala de aula é uma evolução natural do sistema de ensino. “Caneta, lápis, papel e borracha, ensinam os nativos digitais da mesma forma que ensinaram seus pais, avós e bisavós. Para o aluno de hoje, aprender com esta metodologia seria o mesmo que apostar uma corrida de charrete contra um carro superesportivo”, afirmam educadoras do centro de ensino.

Diário do Rio/Reprodução

Das novidades, a escola menciona um novo modelo de listas de presença via QR Code com notificações em tempo real para os pais, provas aplicadas totalmente em smartphones em uma plataforma exclusiva e gamificação, onde crianças deverão realizar atividades que aproveitam conceitos de games para gerar aprendizado.

Nessa primeira etapa serão investidos R$ 300 mil na ampliação da infraestrutura do colégio. Deste valor, R$ 100 mil já foram dedicados ao ano de 2021, na criação de apostilas, biblioteca e atividades digitais. O restante do valor deve ser encaminhado para a compra de televisões, computadores, projetores e kits de ensino para os professores.

Ensino digital aprovado pelo MEC

Antes de anunciar seu novo modelo de ensino, o CEVI levou sua proposta ao MEC para garantir autorização prévia. Com ela, a escola poderá iniciar suas atividades digitais já em 2021. Nesse período de pandemia, a escola oferecerá aulas presenciais e remotas, oferecendo opções para os pais que preferirem manter os filhos em casa; em contrapartida, eles poderão acompanhar as aulas em tempo real com os professores.