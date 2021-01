Escola Waldorf: O que é e como funciona?

O termo “Escola Waldorf” pode não significar muito para pessoas que não atuam no campo educacional – ou não tem filhos. Entretanto, muitas escolas adotam os ensinamentos, a filosofia e a abordagem de aprendizagem.

Uma escola Waldorf adota uma pedagogia que valoriza muito a imaginação no processo de aprendizagem, que usa uma abordagem holística para o desenvolvimento do aluno. Tais escolas se concentram não apenas no desenvolvimento intelectual, como também nas habilidades artísticas.

Importante dizer que as Escolas Waldorf não são iguais às Escolas Montessori, afinal, cada uma carrega características únicas em sua abordagem de aprendizado e crescimento. Entenda como elas funcionam!

Fundador da escola Waldorf

O modelo de Educação Waldorf às vezes é também conhecido como modelo de Educação Steiner. Baseia-se nas filosofias de seu fundador, Rudolf Steiner, escritor e filósofo austríaco, que desenvolveu uma filosofia conhecida como antroposofia.

Essa filosofia acredita que, para entender o funcionamento do universo, as pessoas devem primeiro ter uma compreensão da humanidade.

Steiner nasceu em Kraljevec, Croácia, em 1861. Foi um escritor prolífico que escreveu mais de 330 obras. Steiner baseou suas filosofias educacionais na noção de que existem três estágios principais de desenvolvimento infantil e enfoca as necessidades de cada estágio individualmente nos ensinamentos do modelo de Educação Waldorf.

Estágios do método

As escolas Waldorf, que se concentram nos três estágios do desenvolvimento infantil, cobrem a educação infantil até a matrícula do ensino médio.

A ênfase do primeiro estágio, que se concentra nas séries primárias ou na educação da primeira infância , está nas atividades práticas e práticas e nos jogos criativos. A segunda fase, que é o ensino fundamental, tem como foco a expressão artística e as capacidades sociais das crianças.

A terceira e última fase, que é o ensino médio, faz com que os alunos passem mais tempo investigando o raciocínio crítico e a compreensão empática do material da sala de aula. Em geral, em um modelo de Educação Waldorf, conforme a criança amadurece, o processo de investigação e descoberta científica torna-se um foco maior com o passar do tempo, com o nível mais alto de compreensão chegando nos estudos do ensino médio.

Como é ser aluno de uma Escola Waldorf?

Os professores Waldorf acompanham seus alunos ao longo das séries do ensino fundamental, criando uma sensação de estabilidade e segurança. O objetivo deste modelo de consistência permite que os professores conheçam muito bem os seus alunos. Eles entendem como os indivíduos da classe aprendem e como respondem ao mundo ao seu redor.

Música e arte são componentes centrais da educação Waldorf. Aprender como expressar pensamentos e emoções é ensinado por meio da arte e da música. As crianças aprendem não apenas a tocar vários instrumentos, mas também a escrever música.

Comparação com as escolas tradicionais

A principal diferença entre Waldorf e a educação tradicional, a saber, consiste no uso que Waldorf faz da antroposofia como pano de fundo filosófico para tudo o que é ensinado e, de fato, a maneira como é ensinado.

As crianças são incentivadas a usar a imaginação como parte do processo de descoberta e aprendizagem. Em uma escola tradicional, a criança receberá objetos e brinquedos para brincar. O método Steiner espera que a criança crie seus próprios brinquedos e outros objetos.

Outra diferença essencial é que os professores Waldorf não avaliam o trabalho de seu filho. O professor avaliará o progresso do seu filho e discutirá as áreas de preocupação com você em reuniões regulares de pais e professores.

Isso se concentra mais no potencial e no crescimento da criança, em vez de nas realizações que acontecem em um determinado momento. Isso difere de um modelo mais tradicional com atribuições e avaliações graduadas.