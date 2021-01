Escolas dos estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, Pará e Amapá apresentam os menores índices de conectividade do país

Dados do Censo da Educação Básica 2020, divulgado nesta sexta-feira (29), revelam que as escolas do Acre, Amazonas, Maranhão, Roraima, Pará e Amapá têm os menores índices de conectividade do país. No Acre e no Maranhão, por exemplo, o índice chega a 40%.

Os dados são anteriores à pandemia da covid-19, de modo que retratam a situação da educação brasileira até 11 de março. Além disso, o Censo foi feito com escolas públicas e privadas, abarcando desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo a educação de jovens e adultos.

A questão da conectividade e do acesso à internet nas escolas é crucial no atual cenário de pandemia que impôs a necessidade de dar continuidade às atividades de ensino de maneira remota. No entanto, vários estados apresentaram números insatisfatórios. Além disso, a conectividade se mostrou maior nas escolas da rede privada de ensino.

Ensino médio tem os melhores índices de conectividade

Considerando a análise por ciclo, o Censo revela que o ensino médio está mais conectado do que o ensino fundamental, com 96,9% e 76,10%, respectivamente. No ensino médio, a conexão está em 99,3% das escolas da rede privada e em 95,9% das escolas públicas. No ensino fundamental, está em 97,6% das particulares e em 70,7% das públicas.

A rede privada ainda tem vantagem no que diz respeito ao tipo de tecnologia à qual os alunos têm acesso nas unidades de ensino. Desse modo, os estudantes da rede privada têm maior acesso à tablets, computadores portáteis e internet banda larga.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia ainda O Ministério da Educação abrirá 93 mil vagas para o Fies 2021.