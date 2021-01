Tamara (Cleo) dará um choque de realidade em Apolo (Malvino Salvador) sobre o mundo moderno da paquera, no qual ninguém é de ninguém. Em Haja Coração, o piloto, entretanto, avisará que prefere ser um homem “das antigas”, fiel a uma mulher só. “Você é uma espécie em extinção”, dirá a irmã de Beto (João Baldasserini) na novela das sete da Globo.

Nas cenas que vão ao ar a partir da próxima quinta-feira (21), Apolo e Tamara estarão conversando em um café sobre o passado e o presente deles, que já terão dado uns amassos no vestiário da Mercúrio. “Tancinha [Mariana Ximenes]? Isso é nome de gente?”, perguntará a filha de Penélope (Carolina Ferraz) sobre a ex-noiva do “crush”.

“O nome dela é Constância, mas por que cê quer saber?”, questionará o motorista. “Cê falou que tava de casamento marcado. Perguntei por perguntar”, responderá a jovem. “Só falei porque cê perguntou se eu tava solteiro”, comentará o caminhoneiro. “Então, tá ou não tá? Não entendi ainda. Esse casamento marcado vai sair?”, insistirá a corredora.

“Acha que eu estaria com você aqui, te beijando, se eu ainda fosse noivo?”, indagará o mocinho. “Sei lá, hoje todo mundo é tão liberal, tem relacionamento aberto, tá na moda”, explicará Tamara. “Eu sou das antigas, homem de uma mulher só”, avisará o fortão.

“Ah, tá bom, isso é o que cês dizem, mas, na prática, a história é outra”, rebaterá a impulsiva. “Só se for os homens que cê conhece. Comigo é diferente, e a mulher que quiser ficar comigo tem que pensar igual”, afirmará o personagem de Malvino Salvador.

“Cê é uma espécie em extinção, então. Hoje em dia, com os aplicativos, ninguém é de ninguém. Todo mundo fica falando com cinco, dez pessoas ao mesmo tempo”, ensinará a amiga de Adriana (Isabel Wilker).

“Olha, eu sou um cara simples. Posso estar correndo agora na Fórmula Rally, mas sempre ralei duro, trabalhei muito. Tenho lá tempo de mexer com aplicação”, negará o filho de Nair (Ana Carbatti). “Aplicativos! Gente, cê não existe mesmo! Vai dizer que nunca paquerou online?”, perguntará Tamara.

“Namorei a mesma mulher a vida inteira. Claro que quando a gente terminava, acontecia de conhecer uma garota. Mas enquanto a gente tava junto, sempre fui muito sério”, defenderá Apolo. “Se foi assim tão forte, por que cês terminaram?”, indagará a curiosa.

Sem saber que está conhecendo melhor a irmã de Beto, Apolo falará mal do rival que armou para separá-lo de Tancinha. “Ah, teve um rolo aí que eu prefiro nem lembrar. E ela, acho que já tava gostando de outro cara. Um idiota que apareceu do nada e foi se metendo na nossa vida. Vamo mudar de assunto, por favor?”, resumirá o personagem interpretado por Malvino Salvador.

“Só tava querendo saber um pouco mais de você. E de mim, não quer perguntar?”, flertará Tamara. “Cê quer mesmo que eu pergunte? A gente vai

continuar essa história aqui?”, perguntará o recém-solteiro. “Por que não? Tá com o coração fechado por causa dessa Tancinha?”, questionará a pilota. “Fechado? Ele tá é partido”, lamentará o irmão de Adônis (José Loreto).

“Desculpa, não devia tar falando essas coisas com você, mas cê perguntou. Acho melhor ir pra casa. O que aconteceu lá no vestiário foi demais, cê é uma garota incrível, mas…”, começará Apolo.

“O seu coração está em pedaços… Só que tem cola pra isso. Você não sabia, né? Tem. Tem uma cola superpoderosa pra isso, pra coração partido. É uma cola que chama Tamara! É sério, você tá rindo, chama ‘Tamara Cola Tudo’, sério”, brincará a morena, fazendo Apolo dar risada. “Pra coração partido é perfeito, deixa inteirinho, novinho em folha, tinindo!”, completará Tamara.

Haja Coração foi exibida pela primeira vez em 2016 e é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é de Daniel Ortiz, mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e tem previsão de voltar ao ar nos próximos meses, apesar de a Globo não divulgar ainda a data nem o mês do retorno da novela que foi tirada do ar em março de 2020 devido à pandemia da Covid-19.

