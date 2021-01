ESPM Rio promove curso sobre comunicação na área da saúde

Sabia que muitos conceitos do design podem contribuir para a inovação no setor da saúde? Para ajudar nessa transformação, a ESPM Rio, escola de negócios com foco na economia criativa, promove o curso Design Para Saúde.

A capacitação é ministrada pela designer Mônica Lopes, mestra em Gestão da Economia Criativa e especialista na área de saúde e populações vulneráveis.

Infográficos sobre doenças, informativos, conteúdo para redes sociais, aplicativos e sinalização são alguns exemplos de comunicação em que o design deve ser utilizado para impactar, de forma eficiente, quem recebe a informação.

A especialista visitou diversas instituições de saúde para entender como funcionam os processos de comunicação para sua pesquisa de mestrado. “A ideia é ajudar a construir soluções para problemas que acontecem no sistema de saúde, utilizando ferramentas do design de serviços, design thinking, UX design e design social”, diz Mônica. “É preciso conhecimento técnico para que a comunicação seja funcional, sobretudo em tempos de pandemia”, acrescenta a professora da ESPM Rio. O curso acontece de forma online, em quatro aulas, a partir de 2 de fevereiro, às terças e quintas, das 19h às 22h. É ideal para gestores de hospitais e clínicas, designers, profissionais de saúde e pessoas interessadas no tema. Curso Design para Saúde da ESPM Rio

ESPM também terá cursos gratuitos para professores do Ensino Médio

A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) abrirá vagas para cursos online gratuitos. As oportunidades destinam-se a professores de Ensino Médio que querem se especializar.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da instituição sem custo algum. Lembrando que podem ingressar nas aulas tanto educadores de escolas públicas quanto aqueles que atuam em escolas privadas.

A saber, a ESPM consiste em uma entidade de ensino superior, que oferece cursos de graduação, pós-graduação, assim como MBA nos campos de administração, marketing, comunicação, consumo e negócios internacionais.

Totalmente virtuais e gratuitos, tais cursos ocorrem entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2021. Nesse período acontecerão oito atividades que envolvem os seguintes assuntos: planejamento de disciplinas em formato híbrido, presencial e a distância, gamificação na educação e uso de aplicativos móveis na aprendizagem criativa.