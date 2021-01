Esposa de astro do Real Madrid faz promessa em caso de virada do River contra o Palmeiras na Libertadores

O River Plate tenta nesta terça-feira (12) um feito histórico: reverter a vantagem de 3 a 0 conquistada pelo Palmeiras jogando na Argentina, para tentar avançar à grande decisão da Conmebol Libertadores. Jogando agora no Allianz Parque, o time contará com uma ajuda especial também fora do gramado: uma promessa direto da Europa.

Famosa jornalista esportiva argentina e casada com o volante Federico Valverde, do Real Madrid, Guillermina Bonino usou suas redes sociais para dizer o que fará caso a equipe comandada por Marcelo Gallardo consiga a façanha em São Paulo.

“Se o River vencer hoje, darei a Benicio um irmão mais novo e o chamarei de Bautista Napoleón. Desculpe, Fede, mas tenho que jogar”, escreveu Bonino, que ampliou. “Sim, se o River se classificar, vocês me entenderam”.

Si hoy gana River le doy un hermanito a Benicio ya y le pongo de nombre Bautista Napoleón.

Perdón Fede pero tengo que jugármela. No podemos regalar nada !!

FIJEN TWEET PORQUE LO HAGO — Mina Bonino (@Minabonino) January 12, 2021

Casada com Valverde, a jornalista argentina é mãe Benicio, primeiro filho do casal.

Derrotado pelo Palmeiras por 3 a 0 dentro de casa na primeira partida, o River Plate precisa ao menos igualar o placar para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Se o Verdão marcar, a equipe argentina precisará de qualquer resultado por três gols de diferença para ficar com a vaga (4 a 1, 5 a 2, etc).

Com o que tem de melhor à disposição, Gallardo deve mandar o River Plate a campo com a seguinte formação: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré e Matías Suárez.