Esposa de Projota opina sobre o que será mais difícil para ele no BBB21: ‘Ficar longe da família’ | BBB21

Cantor e rapper, Projota já fez algumas apresentações na casa mais vigiada do Brasil e agora integra o Camarote do BBB21. Com 34 anos, José Tiago Sabino Pereira é o pai de Marieva e marido da influenciadora Tâmara Contro. Ele, que estourou com o hit “Ela só quer paz”, parece que veio ao reality procurando bem mais que isso. Ele teve total apoio da esposa para entrar no programa. A influenciadora fala que Projota ficou bem surpreso quando recebeu o convite.