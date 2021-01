Natália (Daniela Escobar) não desistirá de abrir os olhos de Juliano (Bruno Gissoni) sobre as verdadeiras intenções de Doralice (Rita Guedes) nesta semana em Flor do Caribe. Em um golpe de sinceridade, a bióloga insinuará que a mulher de Quirino (Ailton Graça) quer competir pela atenção do jovem. “Um pouco esquisito”, reclamará ela na novela das seis.

A mãe de William (Renzo Aprouch) voltará a quebrar o silêncio e telefonará para Vila dos Ventos no folhetim de Walther Negrão. A ex-funcionária de Dionísio (Sérgio Mamberti) implorará para que o personagem de Ailton Graça a encontre em um abrigo de menores e a ajude a adotar formalmente a bebê que roubou ao fugir do convento.

“Como assim, ele vai viajar logo agora? Tão em cima do nosso casamento? Ainda tem tanta coisa para resolver, e ele estava tão empolgado para ajudar. Falou que ia até usar as férias para isso”, estranhará a professora universitária. “Ah, amor, são só alguns dias para ele resolver a questão da adoção. É chance do negão reecontrar a Doralice”, minimizará o pescador.

“E você acha que corre o risco dela não vir para o casamento?”, questionará a educadora interpretada por Daniela Escobar. “Acho até que eles devem vir juntos. Fica tranquila, vai dar tudo certo”, continuará Juliano, que insistirá em colocar panos quentes na situação.

Natália, então, enfiará o dedo na ferida. “Você não acha estranho a Doralice inventar de adotar uma criança logo agora? Desculpa, é que continuo achando um pouco esquisito. Sabe, eu penso que a Doralice está querendo competir comigo, dividir as atenções. Pronto, falei”, emendará a mãe de Mila (Tainá Müller).

O galã de Bruno Gissoni não gostará do rumo da conversa. “Para com isso. Não tem nada a ver. Olha, se essa criança fizer a minha mãe voltar para casa, é uma criança abençoada. E outra coisa, a nossa filha vai ter uma tia da idade dela para brincar”, atenuará ele.

“Isso é realmente o máximo. Duas pequerruchas igual a Mila e a Carol [Maria Joana]. Agora a gente vai ter que pensar em outro nome. Você queria muito Beatriz para homenagear a sua mãe. Vamos ter que escolher outro”, encerrará a ex-mulher de Reinaldo (Guilherme Winter) nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (30).

Juliano (Bruno Gissoni) em cena de Flor do Caribe

Resumo da semana

Segunda, 25/1 (Capítulo 127)

Dom Rafael pede perdão a Chico. Veridiana tenta acalmar Maria Adília, dizendo que Chico avisará a Taís para não contar a ninguém sobre o pai de Candinho.

A pedido de Ester, Zuleika entrega a Hélio o documento falso feito por Duque, fingindo que foi a mando de Dionísio. Ester encontra um documento de Klaus Wagner com sua impressão digital. Maria Adília revela a Guiomar que Candinho é filho de Dionísio.

Terça, 26/1 (Capítulo 128)

Guiomar garante a Maria Adília que não colocará Candinho em risco, mas exigirá que Dionísio reconheça o rapaz como filho. Hélio é preso dentro do avião, tentando escapar do país. Amaralina conta a Cristal que Duque é seu avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos do casamento e se preocupa com a barriga que está custando a crescer.

Alberto recebe uma intimação para depor como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita ajudar Cassiano na comercialização das pedras de turmalina. Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso.

Quarta, 27/1 (Capítulo 129)

Zuleika conta a Dionísio que Hélio foi preso. Castro oferece mais dinheiro a Hélio para que mantenha o acordo com o ex-patrão. Bibiana vai à casa de Dionísio tirar satisfações sobre a prisão do filho e acaba agredindo Alberto. Samuel tenta, em vão, convencer Hélio a dizer a verdade.

Manolo convoca Aurora para ir a Vila dos Ventos avaliar a documentação de Klaus Wagner. Bibiana procura o delegado para dizer que Hélio está assumindo a culpa de um crime cometido por Dionísio. Alberto avisa a Ester que eles receberam uma intimação para comparecer ao tribunal.

Quinta, 28/1 (Capítulo 130)

Ester afirma a Alberto que ficará com a guarda da filha. Zuleika promete a Ester testemunhar a seu favor no processo de guarda de Laurinha. Chico conta a Taís que Dionísio ameaçou Candinho, caso Maria Adília não deixasse Vila dos Ventos.

Taís demonstra interesse por Candinho e conversa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guiomar decide depor em favor de Ester. Alberto dá para Yvete e Kátia um colar de diamante para que possa contar com seu apoio no processo. O Juiz confere a guarda total de Laurinha a Ester.

Sexta, 29/1 (Capítulo 131)

Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu a guarda de Laurinha. Quirino hesita, mas aceita se encontrar com Doralice, que pede ao marido que a ajude na adoção de Beatriz. Hélio não aceita receber a visita dos pais na prisão.

Manolo vai à casa de Dionísio, fingindo não tê-lo reconhecido, e sugere ao empresário que sua neta Aurora trabalhe para ele como cozinheira. Guiomar pede a Muniz que abra um processo para Dionísio reconhecer Candinho como seu filho.

Sábado, 30/1 (Capítulo 132)

Veridiana percebe o interesse de Taís por Candinho. Natália afirma a Juliano que Doralice quer competir com ela. Guiomar interrompe a festa que Dionísio promove em sua casa para apresentar Candinho como filho e herdeiro legítimo do empresário.

