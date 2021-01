ESTÁGIO: Arco Educação abre processo seletivo 2021

O ano de 2021 começou com boas notícias para universitários de diversas áreas. A Arco Educação, empresa com foco no desenvolvimento de soluções educacionais orientadas por uma metodologia própria, anunciou a abertura da inscrições para seu Programa de Estágio 2021, com vagas para São Paulo, Fortaleza e Curitiba.

A companhia tem registrado um crescimento exponencial, expandindo o portfólio e abrangência territorial. Para suportar e apoiar esse avanço, o programa tem o objetivo de atrair e reter jovens talentos com interesse em aprender, se capacitar e se desenvolver pessoal e profissionalmente.

No mais, os estagiários serão responsáveis por projetos de alto impacto e relevância para a empresa e suas subsidiárias e parceiras.

De acordo com o site do programa de estágio, podem se inscrever estudantes universitários e tecnólogos de todas áreas e cursos, com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2021. Os selecionados atuarão em projetos de diferentes áreas, como Marketing, Operação, Comercial, Logística e Gestão de Pessoas.