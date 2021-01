ESTÁGIO: Equinor abre matrículas para Programa de Estágio 2021

Considerada uma das maiores empresas do setor de óleo e gás, a Equinor está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021. O programa, destinado aos estudantes do ensino superior de diversas áreas, oferece 13 vagas para atuação no escritório do Rio de Janeiro.

Podem se candidatar estudantes que estejam matriculados nos dois últimos anos de graduação, com previsão de formatura entre janeiro e agosto de 2023, nos cursos de Administração, Comércio Exterior, Comunicação, Direito e Engenharias.

As oportunidades disponíveis são para as áreas de Assuntos Regulatórios, Automação e Instrumentação, Comercialização de Logística, Compras e Suprimentos, Comunicação, Direito (Compliance), Engenharia de Medição Fiscal, Exploração, Gestão de Portfólio, Manutenção Elétrica, Mecânica de Manutenção e Prevenção à risco.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a vale-refeição, vale-transporte, 13º salário, plano de saúde com cobertura nacional, acesso ao Employee Assistance Programme (EAP) com suporte e aconselhamento legal, financeiro, psicológico e social 24 horas por dia e acesso a plataforma de e-learning da Equinor. Eles poderão, ainda, participar do Programa de Desenvolvimento da Língua Inglesa oferecido pela empresa.

Processo Seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo para o Programa de Estágio 2021 devem se inscrever até o dia 25 de fevereiro diretamente no site da Eureca, empresa responsável pelo recrutamento.

O processo contempla etapas de estudos de caso, workshops com lideranças da companhia, Hackathon e entrevistas com gestores. Os aprovados serão divulgados até o dia 2 de abril.