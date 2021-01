ESTÁGIO: Log-In Logística Intermodal oferece oportunidades para recém-formados

A Log-In Logística Intermodal está com as inscrições abertas para o processo seletivo de seu programa de estágio. Realizado em parceria com a startup social Instituto Primeira Geração (IPGer), a empresa de logística oferece oportunidades para profissionais já graduados.

Ao todo, serão oferecidas oito vagas para as áreas de Novos projetos, Comercial, Relações com Investidores, Atendimento, Tecnologia da Informação, Operações, Jurídico e Financeiro. Os contratados atuarão nos escritórios no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), além do terminal portuário de Vila Velha (ES).

O valor da bolsa-auxílio é de R$1.500 e os estagiários terão direito, ainda, a vale-transporte, seguro de vida, vale-refeição e vale-alimentação.

No mais, durante os 12 meses do Programa, os contratados terão acesso à mentorias, treinamentos, coaching e networking, podendo aplicar na prática toda a teoria aprendida em sala de aula.

Quem pode participar

Podem participar do processo seletivo profissionais graduados em diferentes cursos, nos últimos quatro anos. É necessário, no entanto, ser a primeira pessoa da família a ter um diploma universitário. Isso porque a iniciativa, que é destaque no mercado, faz parte do programa de diversidade que a companhia implementou recentemente, cujo objetivo é transformar o ambiente corporativo em um espaço mais diverso e igualitário.

Assim, a empresa visa alcançar profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho em uma posição compatível com sua formação.

Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de janeiro pelo site da companhia.

