Hélio (Raphael Vianna) chegará ao fundo do poço em Flor do Caribe. Denunciado por Dionísio (Sérgio Mamberti), o advogado levará uma dura da polícia e será convocado para prestar depoimento sobre o sequestro de Samuel (Juca de Oliveira). Ele receberá o “baculejo” bem na frente de Bibiana (Cyria Coentro) e Donato (Luiz Carlos Vasconcelos) na novela das seis.

O irmão de Marizé (Livian Aragão) pagará o pato já que o joalheiro sobreviverá aos dois atentados orquestrados por Arruda (Jonas Mello) no folhetim de Walther Negrão. Ele perderá o cargo de vice-presidente, será mandado para o olho da rua e precisará dormir em um carro depois de ser despejado do apartamento pago pelo Grupo Albuquerque.

O avô de Alberto (Igor Rickli) ainda exigirá que o personagem de Raphael Vianna devolva cada centavo que gastou para contratar o grupo de neonazistas –caso contrário, o ex-namorado de Taís (Débora Nascimento) precisará quitar a dívida de sangue com a própria vida.

Desesperado, o rapaz passará a mão nas economias da família e tentará fugir para Natal (RN) nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18. De malas prontas, ele será parado na porta de casa por dois agentes da lei. “O senhor pretendia viajar? Infelizmente vai precisar deixar para outra hora. Nós viemos lhe trazer uma intimação”, debochará o detetive.

A essa altura, toda a vizinhança já terá saído à rua por conta do barulho das sirenes. “É para depor amanhã na delegacia de Parnamirim. O senhor foi denunciado por envolvimento no crime de sequestro e tentativa de homicídio do senhor Samuel Schneider”, complementará o policial civil.

Vergonha pública

Hélio tentará se explicar, em vão. “Deve ter algum engano. Eu não tenho nada a ver com esse crime. Eu sou inocente. Precisava desse estardalhaço todo? De viatura e sirene para entregar uma simples intimação?”, reclamará.

“Pode desfazer essa mala porque está proibido de fazer qualquer viagem”, devolverá o agente. Bibiana virará um leão para defender o filho. “Se você está pensando que meu filho vai fugir, ele não vai fazer nada disso, não. O senhor tem a minha palavra e do meu marido. Somos pessoas conhecidas em toda a cidade”, afirmará a personagem de Cyria Coentro.

“Então é melhor que ele esteja na delegacia amanhã na hora marcada”, retrucará a autoridade. “Eu vou. Não tenho por que fugir. Eu não devo nada para ninguém”, vociferará Hélio. “E vocês? Estão olhando o quê? Bando de desocupados. O show acabou”, gritará o advogado para os transeuntes.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo.

