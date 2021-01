Ester arrisca a própria vida para colocar Dionísio atrás das grades · .

Ester (Grazi Massafera) colocará a própria vida em risco para provar que Dionísio (Sérgio Mamberti), na verdade, é ninguém menos do que o carrasco Klaus Wagner em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) se infiltrará mais uma vez no “castelo nazista” para roubar uma foto do vilão durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na novela das seis.

Ela decidirá se esgueirar até os aposentos secretos da mansão dos Albuquerque depois de conhecer Manolo (Elias Gleizer). O cigano é um dos sobreviventes do Holocausto e ficou preso no mesmo campo de concentração em que o avô de Alberto (Igor Rickli) servia ao Terceiro Reich –na época, com outro nome.

“Estou muito feliz em conhecer o senhor. Eu cresci ouvindo muitas histórias de você e meu pai na Holanda quando ainda eram crianças”, dirá a loira. “Só que eu tive muito mais sorte do que ele. Não fui parar no campo de concentração. Agora é incrível que ele tenha parado no mesmo campo em que atuava Klaus Wagner”, acrescentará o joalheiro.

“E o senhor lembra do rosto dele?”, questionará a amiga de Taís (Débora Nascimento). “Nenhum prisioneiro jamais esqueceu o rosto desse carrasco. Se a maldade humana tem um rosto, é a cara de Klaus Wagner. Podem não acreditar, mas ele até se casou em um dos campos, na ala dos oficiais. A esposa dele chama-se Helga”, revelará o viajante.

Samuel cairá para trás ao perceber que as características apontam exatamente para o antagonista de Sérgio Mamberti. “Se você olhar a foto desse homem, pode dizer se ele é ou não o Klaus Wagner que conheceu?”, perguntará o artífice. “Não vejo a hora de ver essa foto”, responderá o ancião.

Mensageiro da morte

Ester partirá para o sacrifício e prometerá trazer uma imagem de Dionísio durante a guerra até o fim da noite. O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), no entanto, passou a esconder os seus álbuns como um tesouro depois de desconfiar que Doralice (Rita Guedes) teria roubado uma das fotografias.

A protagonista de Grazi Massafera não se acovardará e invadirá os aposentos do idoso atrás do registro. Com o seu celular, ela conseguirá copiar uma das fotos a tempo de escapar de um tremendo flagrante nas cenas que serão exibidas a partir da próxima segunda (18).

Esbaforida, ela chegará na casa dos pais e mostrará a recordação para o personagem de Elias Gleizer, que ficará de queixo caído ao olhar para a imagem. “Não tenho a menor dúvida. Esta foto é de Klaus Wagner. O mensageiro da morte”, confirmará o avô de Dalila (Carol Picchi).

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o. publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.