Ester faz Alberto pagar caro por atentado contra Cassiano; saiba como · .

Alberto (Igor Rickli) vai pagar com juros e correção monetária pela explosão na mina de Duque (Jean Pierre Noher) em Flor do Caribe. Com Cassiano (Henri Castelli) entre a vida e a morte, Ester (Grazi Massafera) colocará a boca no trombone para denunciar todos os crimes da família Albuquerque –inclusive o roubo de joias e obras de arte durante a guerra na novela das seis.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) contratará um homem-bomba para mandar o piloto de avião pelos ares no folhetim de Walther Negrão. A explosão atingirá em cheio o irmão de Taís (Débora Nascimento), que será levado às pressas para o hospital em estado grave nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 15.

“A gente já passou por tanta coisa, mas eu não aguento ficar aqui parada vendo ele passar por isto”, lamentará a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo), à espera de notícias sobre o namorado. “Infelizmente não tem nada que a gente possa fazer”, consolará Amadeu (Dudu Azevedo).

“Eu tenho, sim. O Alberto não vai sair impune de tudo isso. Chega dele tentar acabar com a vida do Cassiano”, decidirá a filha de Samuel (Juca de Oliveira). “Você acha que a explosão na mina pode ter sido obra dele?”, perguntará Rodrigo (Thiago Martins).

“Eu tenho certeza, mas isso a gente vai provar depois. Isabel [Thaíssa Carvalho], você pode me levar até a delegacia? Agora que o Samuca está em segurança. Eu tenho uma coisa para fazer”, afirmará a protagonista de Grazi Massafera, prestes a colocar um fim nas mentiras do ex-marido.

Xeque-mate

O delegado Rocha (André Salvador) se animará com a possibilidade de colocar o vilão de Igor Rickli atrás das grades. “O agente Lira [Tico Cardoso] me disse que a senhora tem mais informações sobre o caso do bunker na casa de seu Dionísio Albuquerque”, questionará o agente da lei.

Ester admitirá que sofreu uma chantagem nojenta do filho de Guiomar (Claudia Netto). “Eu cometi um falso testemunho. Eu estava sendo ameaçada pelo meu marido. Naquele dia, ele levou meu filho para um passeio de barco e ameaçou ele de morte. Ainda me obrigou a ficar com o celular ligado para que ouvisse todo depoimento”, revelará a loira.

O policial mais uma vez lhe mostrará as peças roubadas pelo antagonista de Sérgio Mamberti durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). “Então a senhora confirma que reconhece essas joias como aquelas que você viu no bunker na mansão dos Albuquerque?”, solicitará o detetive.

Ela confirmará as suspeitas com um aceno. “Ótimo. Finalmente vamos poder continuar com as investigações. Vamos pegar Dionísio e o neto Alberto de uma vez por todas”, prometerá Rocha.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

