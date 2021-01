Ester ganha a guarda de Laurinha e dá uma ‘banana’ para Alberto · .

Ester (Grazi Massafera) deixará a mansão dos Albuquerque para não voltar em Flor do Caribe. A filha de Samuel (Juca de Oliveira) ganhará a batalha judicial contra Alberto (Igor Rickli) e ficará com a guarda unilateral de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel). Ela dará uma “banana” para o ex-marido e criará a menina ao lado de Cassiano (Henri Castelli) na novela das seis.

O neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) mais uma vez armará para que a ex-mulher perca a hora da audiência no folhetim de Walther Negrão. Ele desaparecerá com a intimação destinada à mãe de Samuca (Vitor Figueiredo) e, de quebra, ainda cantará vitória antes da hora nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 27.

“Se eu fosse você, não tinha tanta certeza disso. Eu vou conseguir a guarda da Laurinha e sair dessa casa. De preferência para nunca mais colocar os pés aqui dentro”, disparará a protagonista de Grazi Massafera, pronta para comprar mais uma briga com o mau-caráter.

“E embasada em que você está afirmando isso? Porque eu sei do que falo. Um juiz normal jamais vai deixar uma mãe relapsa e irresponsável cuidar da própria filha. Aliás, você nunca está em casa para cuidar dela e muito menos para receber a intimação. A nossa princesa não vai sair de perto de mim”, assegurará o antagonista vivido por Igor Rickli.

Cara de pau, ele fingirá que perdeu o documento para deixar a jovem desesperada atrás do dia e da hora marcadas pelo juizado. “Onde eu enfiei essa bendita intimação? Não sei. Será que você vai ter que faltar de novo? Ia ser vergonhoso”, debochará o mau-caráter. “Não precisa se dar ao trabalho de procurar. Eu tenho meus meios de descobrir”, responderá a loira.

Igor Rickli interpreta Alberto em Flor do Caribe

Hora da verdade

Alberto será obrigado a engolir a primeira derrota ao dar de cara com Ester na sala de audiência. Depois de conseguir as informações por conta própria, a diretora da ONG também se negará a dividir a guarda de Laurinha com o crápula. “Uma vez frustrada a tentativa de acordo, eu passo a ouvir agora o depoimento do autor, da ré e das testemunhas”, anunciará o magistrado.

O herdeiro dos Albuquerque será o primeiro a falar. “Com todo o respeito, eu não admito a convivência da minha filha com o amante da minha esposa. Cassiano Soares é um sujeito com um passado obscuro, violento, suspeito até de contrabando de pedras preciosas”, inventará o playboy.

Ester não deixará barato. “O pai da minha filha tem um temperamento muito difícil, tem rompantes de raiva e age com violência toda vez que é contrariado”, revelará a amiga de Taís (Débora Nascimento). “Os meus rompantes são consequências de um pai desesperado, que está vendo a filha ser abandonada pela própria mãe”, argumentará o salafrário.

Ele, porém, será desmentido até por Guiomar (Claudia Netto). “A minha nora Ester que cuida de tudo sobre a Laurinha”, afirmará a perua, que ainda arrastará Zuleika (Giselle Alves) para o tribunal. “Ele gritava dizendo que não aguentava mais ouvir a Laurinha chorar”, emendará a empregada.

O juiz não terá outra alternativa se não destituir Alberto de seus deveres paternos. “O lar de uma família deve ser um ambiente onde os pais têm o dever de manter o bom entendimento entre si para que a criança tenha um desenvolvimento saudável. Isso posto, confiro a guarda unilateral da menor Laura para sua mãe, Ester Schneider”, anunciará o juiz.

