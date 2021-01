Mayra Cardi voltou de suas férias no meio do mato com Covid-19. A empresária, que passou o Ano-Novo sozinha, desabafou nesta terça-feira (5) que está com sintomas fortes do coronavírus. “Estou ruim e sou do grupo de risco”, entregou.

Em um vídeo de 13 minutos publicado em seu Instagram, a ex-BBB lamentou ter notícias ruins para seus seguidores. Como estava de férias no período de festas, a influenciadora contou que ao retornar para casa, no interior de São Paulo, fez um teste para Covid-19 em uma farmácia.

“Cheguei e a primeira coisa que fiz, sem sombra de dúvida, foi o teste. E eu não estava sentindo nada. Resumo: deu Covid-19 positivo, e sou do grupo de risco. Eu tenho bronquite asmática”, iniciou.

“Eu não estava sentindo nada, não tinha dor de cabeça, enjoo, dor no olho, não perdi o paladar, [não tive] espirro, nada. Estava ótima, feliz e saltitante. Entrando em um lago gelado, piscina, chuva, fazendo book de fotos e vídeos. Não tinha nada”, relembrou.

Apesar de se sentir bem, ela optou por fazer a análise para verificar se não havia se contagiado durante a viagem. “Eu sei que o resultado saiu e tudo apareceu. Uma dor no olho que falta ele sair para fora, uma dor de cabeça que parece que vou morrer de dor de cabeça. Nunca senti uma dor que lateja, que parece bateção de panela. Dor na lombar e nas pernas bizarra, voz –olha como está minha voz [rouca]–, e tosse”, detalhou.

“Já estou na merda muito grande. Graças a Deus meu médico está me acompanhando e estou medicada. Estou perto de um hospital, porque entendi que preciso ficar medindo o oxigênio. E assim que eu tiver que vazar para o hospital, eu vou. Não tem o que fazer”, lamentou.

Com rouquidão, Mayra lastimou o fato de ter que ficar isolada novamente, desta vez, por estar com o vírus. “Vou ter que ficar mais 12 dias longe da minha filha [Sophia]. Estou morrendo só de pensar”, disse.

Apesar da situação, a ex-mulher de Arthur Aguiar declarou que é preciso analisar o lado positivo de uma circunstância de crise como essa. “Por incrível que pareça, estou começando o ano com Covid-19. Pô, fez um ano inteiro e eu não peguei. Não saí, não fiz festa, não fiz nada. De repente, vou me conectar comigo mesma para me livrar de um problema emocional e vem esse recado: ame a sua vida. Dê valor à sua vida”, considerou.

“Com certeza, eu tinha que passar por isso. Aceite as coisas como ela são, que dói menos. É difícil? Toda notícia ruim é difícil, mas é necessária. Estou agradecida. Vou ficar atenta à minha vida. Entendi que preciso ficar atenta a ela. Vou ficar isolada de tudo que amo e gosto. Vou tentar botar aqui [no Instagram] para vocês, porque estou com muita falta de ar. Mas vou tentar contar tudo para vocês sobre como estou”, avisou.

Em seu desabafo, Mayra também contou que um dos motivos de sua viagem para o “meio do mato” foi o diagnóstico de burnout mommy (síndrome do esgotamento materno). “É o excesso de estar inteira como mãe”, explicou. “Prejudiquei a minha saúde psíquica e emocional”, completou.

Segundo ela, a viagem de fim de ano serviu para ela se recuperar da estafa, algo de que ela precisava desde que a herdeira nasceu, há dois anos.

Veja o desabafo de Mayra Cardi: