Estreia de quadro com Caio Coppolla faz audiência da CNN Brasil cair · .

Aposta da CNN Brasil para turbinar a audiência vespertina, o Liberdade de Opinião não teve um desempenho positivo na estreia. Com Caio Coppolla, que era integrante de O Grande Debate, e a nova contratada Rita Lisauskas, o quadro transmitido dentro do Visão CNN fez o ibope do noticioso cair na comparação com as outras duas segundas-feiras de 2021.

No ar das 14h30 às 15h07 de segunda-feira (18), o Liberdade de Opinião ficou na 18ª colocação no ranking da TV paga no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência das 15 maiores regiões metropolitanas do país. No horário, com o Estúdio I, a GloboNews ficou em segundo lugar (atrás apenas do Viva).

O resultado da CNN Brasil ficou 23% abaixo da média do canal nessa mesma faixa nas outras segundas deste ano. Números obtidos pelo . indicam que, durante os comentários de Rita Lisauskas, entre 14h30 e 14h48, o Liberdade de Opinião alcançou 33,1 mil pessoas e ficou na 21ª posição na disputa dos canais por assinatura.

Com Caio Coppolla, das 14h48 às 15h07, o quadro foi visto por 44,6 mil telespectadores e ocupou 16ª colocação no PNT. O tema das duas opiniões foi o início da vacinação no Brasil.

Durante a exibição completa do Visão CNN, ancorado por Carla Vilhena, das 12h45 às 15h30, a CNN Brasil foi vista por 32,7 mil pessoas na média, enquanto a rival, do Grupo Globo, alcançou 243 mil assinantes.

Na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país, a CNN Brasil registrou 0,42 ponto na faixa do Liberdade de Opinião; a GloboNews ficou com 1,27 de audiência no confronto.

O modelo do quadro segue o mesmo padrão do que é exibido dentro do programa Novo Dia, que conta com as participações dos jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende, além da apresentação do âncora Rafael Colombo.

De manhã, a faixa opinativa tem conquistado bons índices de audiência para a CNN Brasil; a ideia é que o quadro ganhe público também na parte da tarde, que é dominada por Maria Beltrão e o seu Estúdio I.

