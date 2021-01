Estreia do BBB21 supera Jornal Nacional e quatro novelas da Globo · .

Com apresentação dos participantes, casas divididas e prova de resistência por imunidade, a estreia do BBB21 marcou 27,4 pontos de ibope na Grande São Paulo. No ar das 22h23 às 23h56 de segunda-feira (25), o reality foi o segundo programa mais visto da TV no dia, à frente do Jornal Nacional e de quatro novelas da Globo.

Haja Coração (24,9 de média), o telejornal (24,2) Flor do Caribe (19,8), Laços de Família (19,5) e Malhação (17,2) ficaram atrás do programa comandado por Tiago Leifert no ranking de audiência. Apenas A Força do Querer, com 29,5 de média, teve um desempenho melhor do que o Big Brother Brasil.

O ibope da estreia do BBB21 foi 10% superior ao registrado pelo primeiro programa do BBB20, que anotou 24,9 de média. Outro número que chamou a atenção no quesito audiência na nova temporada foi o share: 47% dos televisores ligados na Grande São Paulo no horário do reality show estavam sintonizados na Globo.

No Rio de Janeiro, o BBB21 anotou 31 pontos de audiência, um crescimento de 35% na comparação com o desempenho da mesma faixa horárias nas quatro segundas anteriores.

Veja abaixo as audiências da terça-feira, 25 de janeiro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,2 Bom Dia São Paulo 7,2 Bom Dia Brasil 8,7 Mais Você 7,6 Encontro com Fátima Bernardes 7,4 SP1 12,7 Globo Esporte 13,1 Jornal Hoje 13,0 Sessão da Tarde: Operação Big Hero 13,1 Laços de Família 19,5 Malhação 17,2 Flor do Caribe 19,8 SP2 23,0 Haja Coração 24,9 Jornal Nacional 24,2 A Força do Querer 29,5 BBB21 (estreia) 27,4 Tela Quente: Minha Vida em Marte 14,9 Jornal da Globo 8,8 Vai que Cola 5,9 Corujão: A Espada de D’Artagnan 4,4 Boletim Rede BBB 4,7 Boletim Rede BBB 4,5 Hora 1 4,2 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 1,6 Balanço Geral Manhã (rede) 1,1 Balanço Geral Manhã (local) 2,9 Fala Brasil 3,7 Hoje em Dia 5,0 JR 24H (Manhã) 4,7 Balanço Geral 8,4 Escrava Mãe 5,3 JR 24H (Tarde 1) 4,0 Cidade Alerta 7,9 JR 24H (Tarde 2) 7,1 Jornal da Record 9,9 Gênesis 14,7 Jesus 9,2 Troca de Esposas 3,7 Chicago PD Distrito 21 2,9 JR 24H (Madrugada) 2,1 Entre Linhas 0,9 Igreja Universal do Reino de Deus 0,4

Média do dia (7h/0h): 4,7 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 4,3 Triturando 3,7 Casos de Família 3,6 Triunfo do Amor 6,1 Quando me Apaixono 6,6 SBT Brasil 5,2 Roda a Roda 5,5 Cupom Premiado Baú 6,0 Chiquititas 5,9 Programa do Ratinho 5,3 Arena SBT 3,5 The Noite 2,4 Operação Mesquita 1,6 Triturando (reapresentação) 1,5 SBT Brasil (reapresentação) 1,5 Primeiro Impacto 2,1

