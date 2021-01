Estreias da Netflix em fevereiro têm de Zendaya a final de Para Todos os Garotos · .

A Netflix divulgou nesta terça-feira (19) os lançamentos da plataforma para fevereiro. O streaming trará filmes bastante esperados pelos assinantes e que devem dominar o Top 10 da plataforma ao longo do mês.

Entre os destaques estão Malcolm & Marie, estrelado por Zendaya e gravado durante a pandemia da Covid-19. Franquia de sucesso entre o público adolescente, Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre encerra a história baseada nos livros escritos por Jenny Han.

Entre os originais, também estão Relatos do Mundo, com Tom Hanks e Helena Zengel, e o documentário que conta a trajetória do jogador Pelé.

Já os fãs da saga Crepúsculo poderão conferir todos os longas da franquia no catálogo da gigante do streaming. Entre os “não originais”, chegam também Karate Kid (2010), Tim Maia (2014), A Garota Dinamarquesa (2016), De Volta para o Futuro (1985) e Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018).

Confira as sinopses das produções originais que chegam à Netflix:

O Mediador – dia 3

Um advogado promissor aceita negociar com um sequestrador que já foi seu amigo e acaba revivendo o próprio passado.

Malcolm & Marie – dia 5

Um cineasta (John David Washington) e a namorada (Zendaya) voltam para casa depois da estreia do filme dele e embarcam em um ajuste de contas detonado por tensões latentes e revelações dolorosas.

Mulheres Ocultas – dia 5

Uma família tenta aceitar a morte do pai ausente e a vida que ele viveu longe de todos.

Nova Ordem Espacial – dia 5

Em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide.

Relatos do Mundo – dia 10

Um veterano da Guerra Civil americana que vaga pelo país lendo as notícias decide fazer uma viagem perigosa pelo Texas para levar uma órfã até sua nova casa. A produção é protagonizada por Tom Hanks e Helena Zengel.

A Viagem de Heidi e Cokeman – dia 10

Em Paris, dois traficantes sem noção usam os laços familiares para tentar melhorar seus negócios ilegais nesta comédia baseada em uma websérie.

Ponto Vermelho – dia 11

Um casal resolve fazer uma viagem para reacender a paixão, mas acaba fugindo de um atirador desconhecido em uma região inóspita no norte da Suécia.

Amor² – dia 11

Um jornalista mulherengo começa a reavaliar suas escolhas quando se apaixona por uma misteriosa modelo com uma vida dupla.

Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre – dia 12

Lara Jean Covey (Lana Condor) e Peter Kavinsky (Noah Centineo) encaram um impasse no relacionamento. Os protagonistas estão no último período do colégio e precisam decidir para qual faculdade irão no próximo ano.

Eles combinam de irem juntos para Stanford, na Califórnia. Mas, durante uma viagem para Nova York, a jovem começa a pensar em outras possibilidades para o seu futuro. No entanto, Peter duvida que o namoro deles dure caso optem por instutuições diferentes.

Eu Me Importo – dia 19

Uma cuidadora profissional de idosos descobre que um dos clientes não é quem parece ser. Estão no elenco do longa Rosamund Pike, Peter Dinklage, Dianne Wiest, Chris Messina e Eiza González.

Amigos de Escola – dia 20

Com as histórias interligadas de quatro colegas de escola que passam por dificuldades pessoais, o filme apresenta os dramas dos homens de meia-idade.

Pelé – dia 23

O documentário conta a história de Pelé, a busca pela perfeição e o status de lenda do futebol que o jogador conquistou. Dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas e produzido pelo cineasta Vencedor do Oscar Kevin Macdonald (Munique, 1972: Um Dia em Setembro).

Na Mesma Onda – dia 26

Uma paixão de verão nascida sob o sol da Sicília, na Itália, rapidamente se transforma em uma dolorosa história de amor que obriga um jovem casal a amadurecer.

Loucura de Amor – dia 26

Depois de uma noite intensa juntos, Adri descobre que o único jeito de voltar a ver Carla é se internando no hospital psiquiátrico onde ela vive.

Confira outros filmes que chegam ao catálogo em fevereiro:

1º de fevereiro

Karate Kid (2010)

4 de fevereiro

Tim Maia (2014)

15 de fevereiro

Crepúsculo (2008)

A Saga Crepúsculo – Lua Nova (2009)

A Saga Crepúsculo – Eclipse (2010)

A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 1 (2011)

A Saga Crepúsculo – Amanhecer – Parte 2 (2012)

16 de fevereiro

A Garota Dinamarquesa (2016)

Dragão Vermelho (2002)

O Virgem de 40 Anos (2005)

Scarface (1983)

De Volta para o Futuro (1985)

20 de fevereiro

Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018)