Estreias da semana na Netflix têm de filme com Maisa Silva a (Des)encanto · .

O assinante da Netflix já pode se preparar para conferir boas estreias durante esta semana. Entre este domingo (10) e o próximo sábado (16), a plataforma adiciona filmes e séries que devem agradar a todos os públicos e figurar no Top 10 nos próximos dias.

Entre os principais destaques da semana, está Pai em Dobro (2020), protagonizado por Maisa Silva. Já os fãs de Dwayne Johnson, o The Rock, poderão conferir Jumanji: Bem-vindo à Selva (2018) na gigante do streaming.

Entre as séries, chegam a terceira parte de (Des)encanto, a quarta temporada de Carmen Sandiego e todos os anos de Dawson’s Creek (1998-2003).

Veja as sinopses das histórias:

Night Stalker: Tortura e Terror – dia 13

O documentário se passa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano de 1985. Por trás de todo o glamour da cidade, um serial killer terrível está à espreita, e dois detetives não vão descansar até encontrá-lo.

Pai em Dobro – dia 15

Vicenza (Maisa Silva), uma garota de 18 anos que passou a vida toda numa comunidade hippie, aproveita uma viagem da mãe e vai para a cidade grande em busca do pai biológico.

Acontece que no caminho ela acaba encontrando dois possíveis candidatos. O elenco conta com Eduardo Moscovis, Marcelo Médici e Laila Zaid.

(Des)encanto – dia 15

Animação criada por Matt Groening, mente por trás do fenômeno Os Simpsons. Nos novos episódios, a princesa Bean precisa se virar para escapar de tramoias reais, mistérios cada vez mais profundos, a instabilidade do rei Zog e as brigas pelo governo de Dreamland.

Bling Empire – dia 15

Este reality show acompanha asiáticos podres de ricos e suas vidas californianas cheias de festas, glamour e muito drama.

Zona de Combate – dia 15

Em um futuro próximo, um piloto de drones (Damson Idris) é enviado para uma perigosa zona militarizada, na qual vai trabalhar para um oficial androide (Anthony Mackie) incumbido de encontrar um dispositivo apocalíptico antes dos insurgentes e impedir um ataque nuclear.

Carmen Sandiego – dia 15

Dos picos nevados do Himalaia até as pirâmides do Egito, Carmen e seus amigos embarcam em novas aventuras, sempre correndo para estar um passo à frente da V.I.L.E. O elenco de vozes originais tem nomes como Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Finn Wolfhard (Stranger Things).

Dawson’s Creek – dia 15

O drama teen sobre um grupo de amigos retrata com franqueza os conflitos típicos da adolescência, como sexualidade e amores não correspondidos. O elenco principal é composto por James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson.

Kuroko no Basket – dia 15

No anime, cinco astros do basquete foram para escolas diferentes no ensino médio. Agora, Tetsuya Kuroko e seu time terão que dar tudo de si para alcançar a glória.

Jumanji: Bem-vindo à Selva – dia 16

Quatro adolescentes encontram um videogame cuja ação se passa numa floresta tropical. Empolgados com o jogo, eles escolhem seus avatares para o desafio, mas um evento inesperado faz com que sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos personagens da aventura.