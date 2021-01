Estrela da Netflix, Giovanna Lancellotti sonha com carreira internacional · .

Escalada para ser uma das estrelas de Temporada de Verão, nova série nacional da Netflix, Giovanna Lancellotti vê na experiência com o serviço de streaming uma oportunidade para buscar um sonho que alimenta desde o início de sua jornada como atriz: o sucesso internacional.

Já consolidada como uma das atrizes de maior destaque de sua geração, Giovanna colecionou trabalhos em novelas e filmes antes de desembarcar na produção da Netflix, que conta com Jorge López, o Valerio do sucesso teen Elite em seu elenco. Em entrevista exclusiva ao ., a atriz de 27 anos conta o que espera para o seu futuro.

“É uma vontade que eu tenho [fazer uma carreira internacional], mas nunca dei o primeiro passo para fazer acontecer. Tenho seguido e crescido normalmente e acho que se for para acontecer, vai acontecer”, diz.

Fã declarada de filmes brasileiros, a intérprete de Rochelle em Segundo Sol (2018) vê nas produções argentinas e espanholas a sua porta de entrada para o mercado global.

“Eu sempre gostei de produções argentinas e espanholas, são produtos que eu costumo consumir bastante e, um dia, espero ter a oportunidade de seguir nesse segmento. Eu gosto de desafios e de trabalhos que me tiram da zona de conforto”, conta.

Com a Netflix e outras plataformas como Prime Video e Disney+ aumentando o seu catálogo com conteúdos originais brasileiros, a jovem, natural de Ribeirão Preto, no interior São Paulo, acredita que esse espaço permite que os artistas no país ganhem mais espaço e projeção –assim como séries e filmes nacionais.

Questionada pela reportagem sobre como esse crescimento do streaming pode influenciar as próximas gerações de atores do Brasil, Giovanna defende que as novelas tradicionais permanecerão entre os principais objetivos de quem está iniciando a carreira como artista.

“Vamos ter um espaço mais plural para todos. A quantidade de novas produções que o streaming promove realmente acaba sendo maior, isso gera mais oportunidades, mas acho que as novelas sempre vão continuar com um público muito fiel, que nunca vai deixar de assistir. Eu sou uma delas.”

DIVULGAÇÃO/NETFLIX

Giovanna com o elenco de Temporada de Verão

Influência do streaming

Giovanna encerrou 2020 com as gravações de Temporada de Verão, mas a nova série não é a sua primeira colaboração com a Netflix. Ela foi a estrela do filme Ricos de Amor (2020), romance protagonizado ao lado de Danilo Mesquita. Segundo a jovem, o alcance internacional da plataforma lhe rendeu fãs em diversos países e a ajudou a abrir os olhos para esse mercado.

“Ricos de Amor abriu muito meu espaço para o público de fora. Faz quase um ano do lançamento do filme, e eu recebo mensagem até hoje, todos os dias, de diferentes países. Baseando pelas minhas redes sociais, percebi que essa abertura que os streamings dão é muito boa e pode ser proveitosa. As produções do Brasil são muito boas, referências, acho importante abrir esse leque”, completa.

Sobre a parceira com Jorge López na vindoura série, a atriz afirma estar aproveitando sua experiência ao máximo e elogia o comprometimento e a maturidade do elenco ao trabalhar em uma situação atípica como a pandemia de Covid-19.

“Está sendo muito legal, o elenco está muito entrosado. É um elenco jovem trabalhando em uma situação atípica como a pandemia, viramos uma família e estamos realmente unindo nossas forças. O Jorge é uma pessoa incrível, nos damos superbem e nos tornamos muito amigos. Ele entende tudo de português e eu estou aprendendo espanhol, então tem sido um câmbio ótimo”, descreve.

Enquanto o sucesso internacional não chega, Giovanna continua procurando novos desafios para crescer e se aproximar de seu sonho. Caso a oportunidade apareça, ela já sabe até alguns nomes com quem gostaria de contracenar. “Meryl Streep, Leonardo DiCaprio e Nicole Kidman são alguns que consigo lembrar de cabeça”, lista.