Estrelas de Sex and the City lucram alto com revival da série na HBO; saiba quanto · .

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis vão faturar uma bolada com suas participações no revival de Sex and the City (1998-2004) para a HBO Max. Sem a quarta protagonista, Kim Cattrall, as três atrizes devem lucrar mais de US$ 1 milhão por episódio com a produção.

De acordo com a revista Variety, o revival, intitulado como And Just Like That, mostrará as amigas Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) e Miranda Hobbes (Nixon) em dilemas envolvendo amor e amizade aos 50 anos.

Samantha Jones, personagem de Catrall, não estará no esperado reencontro. A atriz não demonstrou interesse em participar da continuação da série após revelar ter problemas de convivência com Sarah Jessika Parker. Em 2018, a estrela já tinha feito um desabafo no Instagram a respeito da relação com a ex-colega de trabalho.

A produção deve começar a ser gravada em Nova York ainda no primeiro semestre de 2021, mas ainda não existe previsão de quando os dez episódios chegarão ao serviço de streaming HBO Max.

Sex and the City conquistou fãs entre os anos de 1998 e 2004. Depois disso, a série acabou rendendo dois filmes, que foram exibidos em 2008 e 2010.