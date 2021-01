Eto’o não titubeia e ‘crava’ substituto de Messi no Barcelona: ‘Está fazendo coisas incríveis’

Por muitos anos dono da camisa 9 do Barcelona, o ex-atacante Samuel Eto’o formou uma das duplas de ataque mais mortais da história do clube catalão, ao lado de Lionel Messi. E em entrevista à Sport Bible, o camaronês opiniou sobre quem, no futuro, será o substituto do craque argentino no clube catalão, uma vez que as especulações dão conta de que ele pode ir embora muito em breve.

E na visão de Eto’o, quem tem tudo para ser a principal estrela da companhia no futuro é o jovem atacante Ansu Fati, de apenas 18 anos. Entretanto, o ex-camisa 9 ainda deixou claro que o Barça terá que fazer um grande esforço para cuidar da sua joia.

“Acho que ele é o cara do futuro…está fazendo coisas incríveis no momento, então acho que o clube realmente precisa se preparar e cuidar bem dele. Esperamos que seja ele quem substitua Messi”, disse Eto’o.

Desde 2019 no elenco principal dos catalães, Ansu Fati tem 43 jogos disputados com a camisa do Barça, com cinco assistências e 13 gols marcados. O jogador também já recebeu convocações para a seleção espanhola.

Enquanto não define o seu futuro, Messi também segue honrando a camisa blaugrana. Na atual temporada, são 14 gols marcados em 21 jogos.