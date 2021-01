Eugênio cai em pranto de dor diante de novo pedido de Ivan · .

Eugênio (Dan Stulbach) desabará com um pedido de Ivan (Carol Duarte) em A Força do Querer. O ex-jogador de vôlei insistirá que o pai o ajude a encontrar sua certidão de nascimento porque precisa do documento para mudar de nome. O marido de Joyce (Maria Fernanda Cândido) chorará como uma criança com medo da transição de gênero do filho na novela das nove.

O desabafo do ex-amante de Irene (Débora Falabella) acontecerá na próxima terça (2) no folhetim de Gloria Perez. O ex-namorado de Cláudio (Gabriel Stauffer) aparecerá no escritório do pai e pedirá que ele o ajude o conseguir o documento com sua mãe.

“Pai, pra mim, é muito importante mudar de nome”, insistirá o primo de Simone (Juliana Paiva). Mas o pai de Ruy (Fiuk) pedirá que ele espere mais um pouco para fazer a mudança. “Me deixa respirar. É difícil olhar você assim. Me perturba, Ivana!”, confessará o advogado.

“É difícil estar na sociedade quando o seu nome não condiz com a sua aparência, pai. Vem muito preconceito, trás muito desconforto”, rebaterá o sobrinho de Silvana (Lilia Cabral). Em seguida, o rapaz ará uma pergunta sensível: “Você gosta de [o nome] Ivan?”.

A simples menção do novo nome usado pelo personagem de Carol Duarte fará o irmão de Eurico (Humberto Martins) desabar em lágrimas: “Eu ganhei um filho que nasceu grande, mas que eu não convivi. Que eu não levei pro futebol, como eu levei o Ruy. Que eu não ensinei a fazer a barba. Desculpa, não é fácil!“, gritará o engravatado.

Ivan (Carol Duarte) em cena de A Força do Querer

Choro reprimido

“Sou eu, pai!”, insistirá o filho de Joyce. “Eu não tenho memória de Ivan. Não sei o que fazer com a memória da Ivana”, continuará o homem, colocado para fora toda a dor da descoberta da transexualidade do herdeiro.

O cunhado de Ritinha (Isis Valverde) esperará que o patriarca da família Garcia se acalme e lhe dará um abraço emocionante. “Ainda sou eu”, reforçará o rapaz. Apesar de estar frágil, Eugênio aceitará o afago e continuará com seu pranto de dor.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da "edição especial" de A Força do Querer.

