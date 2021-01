Eugênio prova que é trouxa ao engolir golpe por amor; entenda · .

Eugênio (Dan Stulbach) vai cair na conversa mole de Mira (Maria Clara Spinelli) de que Irene (Débora Falabella) ainda está perdidamente apaixonada por ele em A Força do Querer. Depois de ser demitida, a secretária convencerá o marido de Joyce (Maria Fernanda Cândido) de que a vilã da novela das nove o fez de trouxa por um bom motivo: amor.

Dantas (Edson Celulari) reunirá provas para esfregar na cara do sócio que a assistente de Caio (Rodrigo Lombardi) passava uma série de informações privilegiadas sobre a rotina dos Garcia para a antagonista de Débora Falabella. Contra a parede, o pai de Ruy (Fiuk) não terá outra escolha a não ser colocar a funcionária no olho da rua.

“Eu vou pedir à Stella [Thaty Taranto] para arrumar as suas coisas. A senhora está despedida. Me poupe das explicações, mas me diga uma coisa. Você conhece a Irene faz tempo?”, disparará o avô de Ruyzinho (Lorenzo Sousa) nas cenas que serão exibidas no próximo sábado (30).

“Eu só queria que o senhor soubesse que não queria prejudicar ninguém. O irmão dela foi colega do meu irmão no ensino médio. Estava precisando de emprego, a Irene disse que o doutor Caio estava precisando de secretária. Ela não quis falar com o senhor diretamente porque ela não queria parecer que estava se aproveitando da amizade”, explicará ela.

“A aproximação com a Joyce também foi uma armação?”, emendará o advogado interpretado por Dan Stulbach. “A Irene estava apaixonada pelo senhor. Eu nunca vi a Irene por ninguém assim antes. Ficava com pena, porque eu via o quanto ela estava e está sofrendo. Eu sei que Irene errou muito, mas tudo que ela fez foi por amor”, devolverá a víbora.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Mira (Maria Clara Spinelli) na novela das nove

Convenção das bruxas

Com a língua coçando, Mira correrá para contar à comparsa que Eugênio terá ficado mexido com a estranha prova de amor de Irene. “Fui demitida, graças a Deus. Não podia ter acontecido coisa melhor para mim. Você sabe que eu não estava aguentando aquela pressão, meu amor”, dirá ela ao bater à porta da mau-caráter.

“E você vem para cá?”, reclamará a inimiga mortal de Elvira (Betty Faria). “Ué, você não falou para eu confessar? Confessei. Agora que não preciso esconder de mais ninguém que conheço você, pequenininha”, responderá a personagem de Maria Clara Spinelli.

“Você vai ver a pequenininha. Até onde você contou? Eu quero saber”, exigirá a arquiteta. “Até o quanto você está apaixonada pelo doutor Eugênio”, revelará Mira, às gargalhadas.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar com cenas inéditas no mês de março, após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#43 – Tudo sobre o casamento de Camila em Laços de Família” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.