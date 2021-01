Euphoria: criador espera que 2ª temporada seja lançada neste ano na HBO

Recentemente, Sam Levinson, criador da série Euphoria, afirmou, durante uma conversa no Podcast Filmmaker Toolkit, da Indiewire, que espera ver a 2ª temporada da série estreando ainda em 2021 pela HBO.

A expectativa de Levinson, inclusive, é que os novos episódios comecem a ser produzidos até março, cerca de um ano após os trabalhos terem sido adiados por conta da pandemia do coronavírus. No entanto, na mesma conversa, o criador de Euphoria ainda disse não saber exatamente se todos os seus planos serão possíveis de serem realizados.

O retorno de Euphoria está sendo bastante esperado pelos fãs da série, especialmente após a exibição de dois episódios especiais lançados recentemente na HBO e disponibilizados no streaming HBO Max, serviço ainda não disponível no Brasil. A trama dos dois especiais apresentou alguns eventos das duas protagonistas após o término da 1ª temporada.

(Reprodução)Fonte: HBO

No entanto, a incerteza relacionada à filmagem dos novos episódios está relacionada aos protocolos de segurança, para garantir que elenco e equipe não sejam afetados pelo coronavírus. Embora diversas produções televisivas e cinematográficas estejam avançando com seus planejamentos, há diversas restrições que atrasam os cronogramas e impedem a realização de certas sequências.

Euphoria: expectativas altas rondam o lançamento da 2ª temporada da série

Euphoria conta a trajetória de Rue (vivida por Zendaya), uma adolescente de 17 anos que precisa reaprender a viver em sociedade após ter passado um período em uma clínica de reabilitação por ter tido uma overdose.

Contudo, sua luta contra a dependência química acaba gerando novos traumas, transtornos e conflitos extremamente pesados.

Com essa premissa, a série ganhou o público e conquistou alguns prêmios importantes na última edição do Emmy Awards, como o título de Melhor Atriz em Série Dramática para Zendaya.

No Brasil, a 1ª temporada de Euphoria está disponível no streaming HBO Go.