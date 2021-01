Euphoria: veja o trailer do segundo episódio especial da série

Nesta terça-feira (19), a HBO divulgou o tão aguardado trailer do segundo episódio especial da série Euphoria. Intitulado como “Parte 2: Jules”, o foco será todo em torno da personagem de Hunter Schafer.

Pelas imagens apresentadas, é possível ver que Rue (interpretada pela vencedora do Emmy, Zendaya), seu grande interesse amoroso, ainda ronda todos os seus pensamentos mais profundos.

Coescrito e produzido por Schafer e Sam Levinson, criador de Euphoria, a trama do episódio vai se aprofundar no que aconteceu com Jules após a trágica separação que ela e Rue sofreram ao final da 1ª temporada.

Dessa forma, veremos uma personagem revisitando as lembranças de um passado recente e tentando analisar seu interior, bem como digerir eventos importantes que a impactaram severamente.

Confira o trailer completo:

Saiba mais sobre o segundo episódio especial de Euphoria

Assim como aconteceu com o primeiro especial de Euphoria, a HBO anunciou que esse novo episódio terá uma estreia antecipada na plataforma HBO Max. Quem for assinante do streaming poderá conferir o desenvolvimento de Jules a partir de 22 de janeiro.

Contudo, a emissora exibe o episódio na íntegra no dia 24 de janeiro. No Brasil, os dois episódios especiais ficarão disponíveis no streaming HBOGo.

Após a divulgação do trailer, diversos fãs da série comentaram acerca de suas considerações sobre o que esperam assistir em breve.

De acordo com as imagens, é possível deduzir que o episódio vai mostrar uma realidade alternativa, na qual Rue e Jules são um casal e vivem juntas em uma certa harmonia.

No entanto, ainda não se sabe como tudo isso será amarrado, mas ao que tudo indica, a conexão entre os dois novos episódios será bastante visível.

“Parte 2: Jules” estreia no domingo (24) pela HBO.