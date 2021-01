Eurofarma abre matrículas para 750 vagas para cursos gratuitos

O Instituto Eurofarma faz saber aos interessados a abertura das inscrições para os cursos gratuitos de 2021. No total, 750 vagas estão sendo disponibilizadas e os cursos serão ministrados tanto no formato remoto quanto presencial.

O Instituto está oferecendo 11 cursos, os quais são destinados a várias faixas etárias, especialmente para alunos da rede pública de ensino.

Confira abaixo as opções de cursos:

Formação de Inglês – Esse curso é destinado aos estudantes e jovens formados, entre 14 e 21 anos. De acordo com o Instituto, as aulas do primeiro semestre serão on-line, e no segundo, serão presenciais. Para participar, é necessário que o aluno tenha acesso à internet e equipamento (celular, notebook e computador) com câmera e áudio.

Formação [email protected]/Link – Para esse curso, os jovens deverão ter de 14 a 18 anos. Os jovens selecionados aprenderão a utilizar as ferramentas do Pacote Office (Word, Excel e Power Point), além de outros recursos.

Formação Tecnologia Digital/Design Gráfico – Também para alunos de 14 a 18 anos, o curso ensinará os jovens a usar ferramentas de edição de imagem, como Photoshop e Corel Draw.

Técnico em Enfermagem – Para pessoas entre 17 e 29 anos, este curso promove a formação profissional de Técnicos de Enfermagem que tenham concluído o ensino médio, habilitando o jovem para o mercado de trabalho.

Cuidador de Idosos – O curso é destinado para pessoas entre 18 e 45 anos de idade e tem duração de um semestre. De acordo com o Instituto, as aulas serão aos sábados. O curso possui dois módulos: Relações Humanas e Éticas e Bases para o Cuidado de Idosos.

Auxiliar de Eletricista – O curso com duração de até dois meses, tem o objetivo de ensinar os alunos os princípios básicos da eletricidade, segurança, normas, entre outros, seguido do NR-10, aperfeiçoamento em instalações e serviços de eletricidade.

Técnicas Administrativas – Esse curso tem a finalidade de trabalhar o desenvolvimento de habilidades comportamentais e éticas, além de competências que permitam o apoio nas rotinas administrativas.

Administração Financeira & Excel – O curso básico de Finanças e Contabilidade tem duração de quatro meses. Podem se inscrever jovens com idade entre 15 e 18 anos.

As oportunidades estão sendo disponibilizadas no estado de São Paulo, sendo na capital e em Itapevi.

Inscrições

Os interessados nos cursos do Instituto Eurofarma podem se inscrever por meio do site oficial até o dia 15 de janeiro. Os inscritos serão contatados por meio do e-mail, para agendamento do processo seletivo, a partir de 18 de janeiro de 2021.