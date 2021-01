Everson reforça desejo por título em reapresentação do Atlético-MG

O goleiro Everson concedeu entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, na reapresentação do Atlético-MG após empatar com o Red Bull Bragantino por 2 a 2. O goleiro reforçou que a equipe busca o título e vai brigar para conseguir vitórias nos jogos seguintes.

“São dez jogos, dez decisões para que a gente possa fazer o maior número possível de pontos e consiga, ainda, buscar esse título que é tão sonhado não só pelo torcedor atleticano, mas pelos jogadores também”, afirmou o goleiro.

O jogador de 30 anos também lamentou a equipe não ter encurtado ainda mais a distância para o líder São Paulo no jogo de segunda. “Poderíamos ter encurtado essa distância do líder em três pontos, mas, infelizmente, conseguimos encurtar em apenas um ponto, ainda com uma rodada a menos na competição. Cabe a nós trabalhar para fazer o maior número possível de vitórias e brigar lá em cima pelo título”, concluiu

O próximo jogo do Atlético-MG é contra o Atlético-GO, no domingo, às 18h15 (de Brasília). O Galo é o terceiro colocado e está seis pontos a trás do São Paulo, líder da competição.