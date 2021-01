Everton Cebolinha aumenta lista de contaminados em surto de COVID-19 do Benfica

O Benfica sofre com o surto da COVID-19 e oficializou mais dois casos da doença no elenco neste final de semana. Tratam-se do goleiro Odysseas Vlachodimos e do atacante Everton Cebolinha. Ao todo, são dez infectados pelo vírus no time português.

Além dos nomes citados, os outros oito contaminados são: Helton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi, Nuno Tavares, Grimaldo e Waldschmidt.

O maior problema no momento para o time de Jorge Jesus é embaixo das traves. Por conta da infecção dos dois goleiros principais do elenco, o Benfica terá de recorrer a Mile Svilar, que deve ser o titular contra o Nacional. Fabio Duarte, do Benfica B, deve ser relacionado como reserva para o embate.

No caso de Cebolinha, o substituto natural do brasileiro deve ser o argentino Franco Cervi, que chegou a ser especulado no futebol brasileiro recentemente, mas permaneceu no Benfica.

O time de Jorge Jesus ocupa a terceira colocação do Campeonato Português e soma 32 pontos, quatro a menos do que o líder Sporting. O FOX Sports transmite, nesta segunda-feira, a partir das 14h, a partida entre Benfica e Nacional.